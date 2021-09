El model de sostenibilitat i la qualitat de vida d’Andorra acapara l’atenció del Design Week Marbella

Andorra és el país convidat a la Design Week Marbella, que té lloc fins al 3 d’octubre a la ciutat malaguenya i que compta amb la participació de més de 350 empreses. En aquesta fira internacional especialitzada en el disseny, la decoració i l’arquitectura d’interiors de luxe, l’organització ha demanat la participació del Principat per conèixer les iniciatives en matèria de sostenibilitat, innovació i respecte a el medi ambient que serveixen com a model per a altres regions.

A l’estand d’Andorra es mostren projectes com la candidatura del Principat per ser reconegut per la UNESCO com el primer país íntegrament Reserva de la Biosfera, les oportunitats de negoci al país i l’alta qualitat de vida que ofereix. Al mateix espai també hi participen promotors immobiliaris i professionals de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (ACODA).

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, ha mantingut diverses reunions i trobades com la celebrada amb la delegada territorial de Treball i de Transformació Econòmica de la Junta d’Andalusia, Carmen Sánchez Sierra.

Paral·lelament ha estat convidat a participar en taules rodones amb diversos experts on també ha aprofitat per explicar el projecte de transformació digital que treballa el país, l’estratègia en innovació i l’oportunitat que pot representar per Andorra l’arribada de nous professionals i nòmades digitals.

Gallardo ha explicat que “la participació en aquest esdeveniment ens ha permès explicar en quin moment es troba Andorra, des del punt de vista de transformació econòmica, de sostenibilitat i innovació, i els projectes que aporta el sector privat en l’àmbit de la construcció i de l’immobiliari. Hi ha gent que està descobrint el bon moment que està experimentant el país i els resultats són positius”.

Per la seva banda, la directora del Design Week Marbella, Carolina Abril, ha destacat que “volíem comptar amb un país com Andorra per la seva qualitat de vida i el seu estil d’alt nivell. Al final el que volem vendre és un estil de vida sostenible que al final és el luxe. Andorra ens proporciona tot això”.

El Parc Tecnològic d’Andalusia, un referent internacional

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, també ha visitat a Málaga el Parc Tecnològic d’Andalusia, amb més de 20.000 treballadors i 644 empreses que van facturar més de 2.000 milions d’euros l’any 2019. Algunes de les empreses instal·lades són multinacionals com Oracle Corporation, Accenture, TDK, Ericsson, Huawei i Google. Gallardo s’ha reunit amb la directora d’Atracció d’Inversions, Lourdes Cruz, i han establert contactes inicials per treballar projectes de manera conjunta.

Posteriorment s’ha reunit amb l’alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a la casa consistorial.