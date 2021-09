Andorra presenta a la FIS la candidatura per acollir els Campionats del Món d’esquí alpí al 2027

Andorra ha presentat oficialment el contingut del dossier de candidatura per acollir uns Campionats del Món d’esquí alpí el 2027. Ho ha fet durant en una videoconferència davant la Federació Internacional d’Esquí (FIS) en la qual el màxim responsable del projecte, David Hidalgo, ha estat l’encarregat de desglossar en detall els punts més rellevants de cadascuna de les àrees que s’han treballat per demostrar que el país dels Pirineus té la capacitat organitzativa per a rebre l’esdeveniment de més dimensió del món de l’esquí alpí de competició.

Per part de la FIS han participat els directors de la Copa del Món masculina i femenina, Markus Waldner i Peter Gerdol que han qualificat la candidatura “de molt completa i d’alt nivell”. El director de la FIS, Philippe Gueisbuhler, també ha tingut bones paraules i ha assenyalat que “el nivell de detall que heu presentat demostra que ho teniu tot sota control”. I hi ha afegit: “Ha estat una presentació fantàstica”. També hi han estat presents el coordinador del comitè de la Copa del Món, Bernhard Russi; Jürg Capol, responsable de màrqueting; Jenny Wiedeke, cap de comunicació; Heinz Gurtner, FIS Travel i Sandra Spitz, activitats paral·leles.

Al final de la presentació, l’ens internacional ha demanat per la possibilitat de tractar el calendari de dates i s’ha interessat pel transport d’atletes des dels escenaris de competició als sectors de Soldeu i El Tarter de Grandvalira fins al centre d’Andorra la Vella on es preveu que tinguin lloc les cerimònies d’entrega de premis que seran retransmeses en directe per la televisió a tot el món.

La presentació d’Andorra celebrada en el marc de la reunió anual de tardor de Zurich ha estat l’última de la jornada. Abans ho han fet les candidatures de Crans Montana (SUI), Garmisch-Partenkirchen (GER) i Narvik (NOR).

El procés de valoració per part de la FIS continuarà en els pròxims mesos i els experts de cada àrea elaboraran un informe de valoració que es traslladarà als membres del consell que votaran al congrés de Vilamoura (Portugal) el pròxim mes de maig.