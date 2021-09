El nombre d’assalariats disminueix un 8,7% respecte al 2020

El Consell d’Administració de la CASS ha informat, mitjançant un comunicat, que el nombre d’assalariats ha disminuït un 8,7% en comparació al primer semestre del 2020. Per contra, el passat mes de juny constaven 39.717 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 7,1% més de les que hi havia registrades el juny de 2020. D’altra banda, la CASS ha informat que el nombre de cotitzants per compte propi al mes de juny són de 7.143, un 7,0% més que l’any 2020.

El nombre d’assegurats indirectes se situava en 17.398 persones. El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general ha disminuït un 1,8% amb relació al 2020, amb 2.674 pensionistes al juny; 2.335 d’invalidesa, 338 d’orfenesa i 1 de revisió d’ascendents.

A la branca de jubilació, trobem que han augmentat el nombre de pensionistes respecte al 2020 en un 4,8%, havent-se registrat 14.609 persones; 12.969 pensionistes de jubilació i 15 capitals de jubilació; 3.257 pensionistes de viduïtat dels quals 78 eren temporals.

La taxa de dependència al mes de juny és de 3,08 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 1,8% inferior respecte el mateix mes del 2020.

Branca general

Els ingressos per cotitzacions de la branca general d’assalariats i comptes propis han baixat un 2,7% respecte al segon trimestre, i s’han situat en 61,3 milions. Els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques han ascendit a 6,5 milions.

D’altra banda, les despeses de prestacions de la banca general s’han incrementat un 11,2% respecte al segon trimestre 2020. Les despeses de prestacions sanitàries han estat 56,9 milions (+22,6% respecte al 2020) i les despeses de prestacions econòmiques -baixes, pensions d’invalidesa i d’orfanesa– han sumat 35,2 milions, el que és un 3,2% menys que al mateix període de l’any passat.

Branca jubilació

Pel que fa als ingressos per cotitzacions de la branca jubilació, aquests baixen un 4,5% respecte al segon trimestre del 2020, mentre que les despeses de prestacions augmenten un 8,4%. Concretament, s’han ingressat 68,5 milions per cotitzacions d’assalariats i treballadors per compte propi, 2,5 milions per cotitzacions de prestacions econòmiques i 2,9 milions per transferències del Govern per finançar les pensions no contributives.

Pel que fa a les despeses de prestacions de la branca jubilació, aquestes han estat de 57,2 milions (+8,1%) de les pensions contributives i de 2,9 milions (+13,1%) de les pensions no contributives.

Finalment el Consell d’Aministació ha aprovat les licitacions per a la contractació d’una empresa que s’encarregui de la neteja general de l’edifici de la CASS, així com la contractació de dos recursos tècnics per al departament de sistemes d’informació.

També s’ha aprovat l’adjudicació del subministrament de material de xarxa, així com, d’ordinadors personals, pantalles, portàtils, programaris d’informàtica, cascos, càmeres i escàners.