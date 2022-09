El límit salarial del FC Andorra per a aquesta temporada, a segona, és de 6,5 milions d’euros

LaLiga ha donat a conèixer el límit salarial per als clubs, tant de primera, com de segona divisió, a Espanya. El límit salarial és l’import màxim que cadascun pot gastar durant aquesta temporada. El de l’Andorra ha quedat establert en sis milions i mig d’euros. El més alt de segona és el del Granada, amb més de 29 milions. El segueix el Leganés, amb 19 i mig. Els tricolors tenen sis clubs per darrere, l’últim és el Lugo, amb 4 milions d’euros.

Pel que fa a a primera divisió, el Real Madrid és qui té el límit salarial més alt amb 683.462 milions d’euros, però, seguit molt de prop pel FC Barcelona, que amb les seves darreres famoses “palanques” ha situat el seu límit salarial en 656.429 milions d’euros. El tercer i força més per sota hi ha l’Atlético de Madrid amb un límit de 341.040 milions.