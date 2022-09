La primera setmana del curs, a Catalunya, acaba amb normalitat en el servei de tardes de lleure educatiu

La primera setmana de funcionament de les activitats de tarda als centres educatius per l’avançament del calendari escolar ha transcorregut amb normalitat. Tots els centres públics de Catalunya tanquen la setmana oferint el servei de tarda al seu alumnat i no hi ha cap incidència activa. Només un centre ha acabat la setmana sense prestar el servei, que ja està garantit per aquest dilluns.

S’ha contractat un total de 21.238 monitors per a les activitats organitzades pel Departament d’Educació de la Generalitat. Cal recordar que a principis de setembre, i abans de començar el curs, ja s’havien signat el 100% dels contractes de monitoratge per a l’atenció dels infants.

Les incidències detectades han estat mínimes, la majoria per a ajustar els monitors al nombre d’alumnes, i s’han anat resolent a mesura que s’han pogut solucionar amb les empreses contractades per a oferir el servei.

Les incidències per necessitat de reajustar el nombre de monitors han estat del 2,30% del total de centres, i per tant el 97,7% no han notificat problemes en aquest sentit. En tots els casos s’ha treballat per a resoldre la situació i poder disposar del nombre assignat de monitors, i en cap cas s’ha deixat de prestar el servei.

A banda, un 6% de centres educatius han sol·licitat suport dels serveis territorials del Departament per a resoldre algun tipus d’incidència que, a data d’avui, ja s’ha solucionat. Un total de 77 centres –d’educació especial i escoles rurals- han demanat l’exempció de la realització d’aquestes activitats.