Presentació a Organyà del llibre “Entenguem-nos per amor”, de Vicenç Llorca

La Sala Xart de l’Ajuntament d’Organyà acollirà dissabte vinent, 11 d’octubre, a les set del vespre, la presentació del llibre “Entenguem-nos per amor”, de Vicenç Llorca Berrocal. L’autor estarà acompanyat a l’acte per l’escriptor Isidre Domenjó, president de l’Associació Llibre del Pirineu, i el grup Terra Escrita. La nova obra de Llorca recull seixanta-cinc assaigs lírics breus, que ofereixen “un oasi de silenci i poesia enmig del ritme i el soroll de la vida contemporània”. El llibre, publicat per l’Editorial Barcino, de la Fundació Carulla, és el setè volum de la col·lecció Mirades.
El poeta pren com a punt de partida seixanta-cinc versicles del “Llibre d’amic i amat”, sovint anomenat el “Càntic dels càntics de la literatura catalana” i els comenta, els glossa i els reprèn des de la sensibilitat del segle XXI. El resultat és un conjunt d’assaigs lírics “que uneixen poemes, pensament i emoció, i que obren nous camins per a llegir Llull des de la pau, l’amor i la contemplació”.
Cada capítol s’obre amb una reproducció d’un epígraf de l’obra catalana, tant en català antic com en la versió al català modern, a càrrec de Sebastià Alzamora, seguit de la resposta de Llorca. Així, el llibre també esdevé “una porta d’entrada privilegiada a una de les obres més universals i estimades de la literatura catalana de tots els temps”.
La presentació es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament d’Organyà.
Estil líric i reflexiu
Amb un estil líric i reflexiu, Vicenç Llorca construeix un diàleg entre el pensament medieval i la mirada contemporània. El llibre, d’una lectura accessible i amena, és alhora una obra de creació i invitació a rellegir grans clàssics amb ulls nous.
Els assaigs, breus i intensos, poden llegir-se de manera independent, però alhora “teixeixen un mosaic unitari sobre l’experiència humana de l’amor i l’espiritualitat”.
L’autor
Vicenç Llorca i Berrocal (Barcelona, 1965) és escriptor, traductor i professor de llengua i literatura catalana. Humanista del segle XXI, ha publicat més d’una desena de llibres de poesia, entre ells “L’amic desert” (Premi Ausiàs March, 1992) i “Calendari d’instints” (2014), així com tres novel·les, entre les quals “Simfonia de tardor” (2021). També és autor d’assaigs literaris i ha estat crític i col·laborador habitual en nombrosos mitjans. L’any 2017 va redactar una nova “homilia” literària per a Organyà.