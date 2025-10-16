El juny es va tancar amb un augment de les autoritzacions de residència i treball

A 30 de juny de 2025 els permisos de residència i treball representaven 42.733 autoritzacions en vigor, amb una variació respecte al mateix dia de l’any anterior del +3,2%. Un total de 10.034 persones tenien un permís de residència. Aquestes autoritzacions augmenten respecte al mateix període anterior, amb una variació anual del +3,5%.
D’altra banda, es comptabilitzaven un total de 1.897 permisos de treball fronterer en vigor. La variació anual presenta un augment del 2,4%. Així mateix, hi havia un total de 446 autoritzacions de treball temporal en vigor, corresponents a les quotes de temporada d’estiu.
Es registraven 255 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una variació anual negativa del -34,4%.