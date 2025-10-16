Patrimoni documenta 57 gravats nous, entre els quals destaquen tres conjunts de gran rellevància a Ordino i Encamp

La segona campanya de treballs d’identificació i inventari dels gravats rupestres del país ha permès documentar 57 gravats rupestres arreu del Principat, entre els quals destaquen tres conjunts de gran valor patrimonial a Ordino i Encamp. Els treballs han estat pilotats pel conservador-restaurador del Departament de Patrimoni Cultural i especialista en la matèria, Jordi Casamajor, i impulsats pels ministeris encarregats de l’Educació i la Cultura.
El primer conjunt, localitzat a la partida de l’Any de la Part a Ordino, es tracta d’uns gravats amb representacions prehistòriques i medievals que, tot i haver estat documentats per l’historiador Pere Canturri l’any 1973, fins ara es desconeixia la ubicació exacta. Aquest conjunt ha pogut ser localitzat i documentat gràcies a l’ajut del conservador Eudald Guillamet.
A la parròquia d’Encamp s’han localitzat dos conjunts, un a l’entorn de Les Bons i l’altre a la muntanya de Rep. El primer d’ells s’hi troben representades figures antropomòrfiques, aus i dibuixos de diversa simbologia, com imatges solars i estels, i probablement daten de l’època medieval. Mentre que el segon d’ells està compost per representacions complexes de cassoletes hemisfèriques. Aquest conjunt de gravats prehistòrics, concretament, va ser descobert pel director del cos de Banders, Ferran Teixidó.
La conservació dels gravats rupestres –que sumant els descoberts en la primera campanya i en aquesta segona són en total 62– és fonamental per a preservar el patrimoni cultural i històric del país. Aquests gravats, que sovint daten de milers d’anys, són testimonis únics de les primeres expressions artístiques i espirituals. A més, els gravats rupestres són fràgils i vulnerables a factors com el desgast natural, la contaminació, les alteracions climàtiques, o fins i tot actes de vandalisme. Per aquests motius, si no es conserven adequadament, es poden perdre per sempre, empobrint el coneixement de la història d’Andorra. Per això, és essencial aquestes campanyes d’identificació, l’ús de tècniques de restauració, la creació de zones d’accés restringit, i la sensibilització de la societat sobre la seva importància.