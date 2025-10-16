Taller creatiu a l’MCTA per a elaborar fanalets de paper

Per a prendre en alguna de les sessions cal fer inscripció prèvia (MCTA)

Aquest dissabte, 18 d’octubre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) oferirà una proposta per a endinsar-se en l’univers lumínic i cromàtic de l’obra Crepuscle, del pintor català Lluís Graner i Arrufí, a través d’un taller creatiu de fanalets de paper. Durant el taller, mitjançant petits forats i formes retallades, els assistents a l’activitat donaran volum i textura al fanalet, cosa que permet que la llum s’hi filtri de manera especial, i després el podran pintar i decorar amb colors i patrons. L’equipament cultural ha programat fins a cinc sessions per a poder participar en aquest taller familiar.

Informació pràctica:

  • Sessions: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h
  • Preu per participant: 2 euros
  • Reserves: reserves@mcta.ad / tel. 800 800
  • Important: Tots els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult

