El juliol es tanca amb 255 demandants cercant feina a Andorra

Les dades mensuals del Servei d’Ocupació, comptabilitzades l’últim dia del mes de juliol de 2025 assenyalen que el nombre global de demandants en recerca de treball a final de mes és de 255 persones, amb una variació respecte al mes anterior del -4,5% (267 persones) i un 18,5% inferior al mateix mes de l’any anterior (313 persones).
El nombre de demandants en millora de feina a final de mes és de 180 (183 el mes anterior), fet que representa una variació mensual del -1,6% i una variació del -21,4% respecte al juliol de l’any 2024 (229 persones).
El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 79. D’aquests, no hi ha cap demandant en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos. La variació en valor absolut respecte al mes anterior en el cas dels demandants de serveis en situació d’ocupació és d’1 persona (80 persones el mes anterior) i per als demandants en situació de baixa mèdica la variació és nul·la.
El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.762 (1.928 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -8,6% i una variació del +12,8% respecte al juliol de l’any 2024 (1.562 ofertes de treball).
El nombre de persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària decretada per Govern és de 9, el que representa una variació del -18,2% respecte al mes anterior i una variació d’un -60,9% respecte al juliol de l’any passat (23 persones).
Aquest mes s’han fet 12 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 10 mitjançant els programes de treball temporal.
Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 79 que van trobar feina pels seus propis mitjans.
