Concerts a Vilanova de Banat i a Estamariu, en el marc del FeMAP

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) fa parada aquest divendres, 15 d’agost, a l’església de Santa Cecília de Vilanova de Banat, al municipi d’Alàs i Cerc (Alt Urgell). Hi actuarà, a dos quarts d’1 del migdia, la formació Al Tayr Ensemble, que oferirà el concert “El viatge d’Abendino”. Alberto Espinosa (percussió), Jon Wasserman (instruments de corda polsada) i Olga Rodon (flautes) interpretaran obres de Juan del Encina, Lluís del Milà, Guglielmo Ebreo da Pesaro, P. Guerrero, i música sefardí i andalusí d’autors anònims.
El viatge d’Abendino narra l’èxode d’un jueu sefardita des de la seva Granada natal fins a Constantinoble, després de l’expulsió ordenada pels Reis Catòlics l’any 1492. Durant el periple que fa a través de la Mediterrània, Abendino entra en contacte amb una gran pluralitat de realitats culturals, religioses i musicals, i ha d’afrontar diversos perills. Per a narrar el seu viatge, el repertori inclou composicions renaixentistes i medievals combinades amb cançons sefardites i peces de la tradició oral dels Balcans i Anatòlia. I fa servir tant instruments històrics com instruments tradicionals de les diferents cultures del Mediterrani.
El concert, que tancarà la festa major de Vilanova de Banat, es complementarà amb una degustació de productes de Km0, en què hi haurà formatges Castell-Llebre i vins del Celler del Miracle.
Música de Bach i Abel
D’altra banda, l’església de Sant Vicenç d’Estamariu acollirà dissabte, 16 d’agost, a les 8 del vespre, el concert “Les vetllades de Bach i Abel”, amb el grup Anacronía, format per David Gutiérrez (traverso), Pablo Albarracín (violí), Luis Manuel Vicente (viola), Marc de la Lindev (viola de gamba) i Marina López (clavicèmbal). El programa inclourà obres de Johann Christian Bach, Karl Friedrich Abel, Juan Oliver Astorga, Carl Philipp Emanuel Bach i Joseph Haydn.
Durant el segle XVIII, es va establir un sistema d’abonaments de concerts a les sales més prestigioses de Londres, configurant així una escena musical emergent. Una de les sèries de concerts més famoses de l’època va ser la de Johann Christian Bach i Carl Friedrich Abel, que van arribar a programar concerts als cèlebres salons de la Hannover Square, entre 1775 i 1781. En lloc d’escoltar els concerts en silenci com es fa avui en dia, els espectadors que hi assistien xerraven i intercanviaven opinions des de la comoditat de les seves butaques. Segons alguns testimonis, l’ambient d’aquestes vetllades era tan apassionat que el públic passava de les rialles als plors i dels plors a les rialles. Durant els seus concert, Bach i Abel tocaven obres pròpies i repertori dels compositors més destacats de l’època, i sovint convidaven músics d’arreu d’Europa a participar-hi.
La proposta del FeMAP preveu també una visita guiada a l’església de Sant Vicenç, a dos quarts de 7 de la tarda. Després d’una profunda restauració entre 1993 i 2008, al temple es pot contemplar el conjunt de pintura mural romànica in situ més important de Catalunya.