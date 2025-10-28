El Grup Parlamentari Socialdemòcrata presenta una esmena a la totalitat al projecte de llei d’Andorra Digital, SA

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha registrat una esmena a la totalitat al projecte de llei que preveu la creació de la societat anònima Andorra Digital, SA. El grup progressista considera que la proposta del Govern “no aporta cap valor afegit real”, duplica estructures i posa en risc la transparència i el control públic sobre la transformació digital del país.
Segons el GPS, les funcions que es volen atribuir a la nova societat ja corresponen al Departament de Transformació Digital (DTD), regulat pel Decret 196/2025, del 4 de juny. “El Govern ja disposa d’un departament amb competències per a impulsar la digitalització. Crear una societat paral·lela només serveix per a buidar de contingut el DTD”, afirma el grup.
Els socialdemòcrates recorden que la Llei 22/2022 ja obligava el Govern a estudiar la conveniència de crear una entitat d’aquest tipus, però que, després de més de quatre anys, la proposta arriba “tard i malament”. També alerten que permetre l’adscripció de funcionaris a la nova societat suposaria debilitar l’administració pública i podria obrir la porta a futures privatitzacions.
El GPS conclou que la prioritat hauria de ser reforçar les estructures existents amb més recursos i una estratègia digital de país, garantint la sobirania de les dades i la seguretat dels sistemes públics, en lloc de crear una nova societat anònima.