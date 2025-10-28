La Seu: Darrers dies per a visitar la mostra “Una nova catedral? Puig i Cadafalch i les restauracions de la catedral d’Urgell al segle XX”

Fins aquest proper divendres, dia 31 d’octubre, es pot visitar l’exposició “Una nova catedral? Puig i Cadafalch i les restauracions de la catedral d’Urgell al segle XX”, a la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu d’Urgell. Aquesta és una de les darreres activitats que tanquen la present edició del cicle “Desenterrant el Passat” que s’ha estat celebrant durant el mes de novembre. Enguany, s’han programat fins a sis activitats dutes a terme per tota la comarca de l’Alt Urgell i vinculades amb la divulgació del patrimoni cultural i la història del territori.
El cicle ha estat organitzat pel el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell.