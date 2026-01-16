El Grup Parlamentari Socialdemòcrata “exigeix” la despenalització de l’avortament “sense més dilació”

Els consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Susanna Vela, Pere Baró i Laia Moliné, s’han reunit amb el cap de Govern, Xavier Espot, i amb el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró Solà, per a “exigir l’agilització efectiva del procés de despenalització de l’avortament a Andorra”.
La reunió s’emmarca en el context del debat públic reobert arran de les recents declaracions del Papa Lleó XIV, que ha reiterat el posicionament del Vaticà contrari a l’avortament, l’eutanàsia i la gestació subrogada. Aquestes manifestacions han tornat a evidenciar la necessitat d’abordar, sense més dilacions, una reforma legislativa pendent en matèria de drets reproductius, des d’una perspectiva democràtica i de respecte als drets fonamentals.
Durant la trobada, el Govern ha reiterat el seu compromís de treballar en la despenalització de l’avortament. Davant d’això, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha reclamat que aquest compromís es concreti amb un calendari clar i un termini raonable, i ha advertit que no acceptarà més ajornaments ni indefinicions.
El GPS ha deixat clar que, en cas que el Govern no compleixi amb els compromisos assumits, serà el mateix grup parlamentari qui impulsarà les iniciatives legislatives necessàries per a fer efectiva la despenalització.
En aquest sentit, el Grup considera que les negociacions desenvolupades fins ara “no han estat prou decidides ni eficaces, i que cal un canvi d’enfocament polític per a donar resposta a una demanda social àmpliament compartida”.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata insta el Govern a assumir la seva responsabilitat i a resoldre aquesta qüestió amb determinació i sense més dilacions. “El PS reafirma el seu compromís ferm amb la defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones, que considera irrenunciables en una societat democràtica i avançada”.