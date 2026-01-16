25 aspirants a agents de policia comencen les proves de selecció a l’Estadi Comunal

Aquest dijous al matí, a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, ha donat el tret de sortida el procés de selecció per als 25 candidats que aspiren a les 15 places d’agent de policia que s’han de cobrir aquest 2026. Dels 25 candidats, 20 són homes i 5, dones. Les primeres proves que han d’afrontar són les físiques, que han començat amb el circuit de resistència, habilitat i força. Tal com ha explicat l’agent major del Grup de Formació, Bruno Modesto, aquest primer examen consisteix en nou exercicis que s’han de completar al llarg d’un recorregut que combina els obstacles amb diverses voltes a l’estadi.
Els homes han d’aconseguir-ho en menys de 13 minuts i mig i les dones, en menys de 16. Al llarg dels anys, aquestes proves s’han anat actualitzant i adaptant a l’evolució de la feina policial amb barems que són un estàndard en l’àmbit europeu per a una condició física que ha de ser mitjana-alta per a poder desenvolupar la tasca policial. Aquest dijous la neu i el fred també han estat protagonistes. I és que, en les proves físiques, els aspirants a policia sempre s’han d’adaptar a les condicions meteorològiques del moment, tal com ho hauran de fer si aconsegueixen superar tot el procés i s’acaben incorporant al Cos.
Aquest divendres al matí se celebrava la prova de muntanya, un recorregut d’una distància d’aproximadament 1.500 metres amb un desnivell d’uns 200 des del British College fins a un punt situat al camí del Bosc Negre. A la tarda s’hauran d’enfrontar al test de resistència, una prova que consisteix a fer el màxim de voltes possibles a la pista d’atletisme, de 400 metres, en un temps que no superi els 12 minuts.
A continuació, candidats i candidates hauran de superar les proves professional i cultural, així com els exàmens d’idiomes, els tests psicotècnics i una entrevista final.
Entre els requisits que han de complir les persones que es presenten a agent de policia destaquen ser major d’edat, tenir la nacionalitat andorrana, el títol de batxillerat o un diploma equivalent, disposar del diploma de català de nivell B2, estar lliure d’antecedents penals. Pel que fa al permís de conduir andorrà B2, continua sent un requisit d’obligat compliment, però es permet que els futurs agents se’l puguin treure durant el període de formació.
Els aspirants que superin les proves i guanyin aquestes 15 places de nova creació formaran part de la 60a promoció d’agents de policia, juntament amb les nou persones -6 homes i 3 dones- que van superar el concurs que es va convocar el passat mes de setembre. La formació inicial començarà a la primavera. L’ampliació d’efectius permetrà que el Cos pugui crear, en un futur, un grup destinat al Pas de la Casa per a reforçar la lluita contra el contraban de tabac, tal com preveu el pla de xoc presentat pel Govern la passada tardor.