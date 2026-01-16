Les últimes nevades augmenten un 72% la reserva de neu al riu Segre fins a l’Alt Urgell

Els darrers episodis de nevades han fet que les reserves de neu a la conca de l’Ebre i a la Garona hagin augmentat un 58,98% respecte al mateix període de l’any passat, segons dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Actualment, tota aquesta zona acumula en conjunt 713,2 hm³, quan ara fa un any la reserva total de la conca era de només 292,5.
En el cas del riu Segre al pas per l’Alt Urgell, aigües avall de la Seu, ara disposa d’unes reserves de fins a 125,8 hm³, que són entre les més altes de la part catalana de la conca de l’Ebre. Això representa un augment del 72,57% respecte del començament de 2025, atès que ara fa just un any la xifra en aquest tram era de només 34 hm³.
Aquest fort increment al Segre es deu sobretot a les importants nevades que s’han registrat a la Cerdanya, on hi ha el naixement del riu. Així ho demostra el fet que a data d’avui estacions d’esquí com Masella, La Molina i Font-Romeu Pyrénées 2000, situades a les capçaleres de la conca, ja acumulen gruixos màxims de prop d’un metre i mig. En la mateixa línia, a les estacions de fons de Lles de Cerdanya i Aransa aquests dies disposen d’un gruix màxim de 110 centímetres als seus circuits.
I al riu Valira, que es nodreix principalment de la neu caiguda a Andorra, es disposa de 62,1 hm³ de reserva, quan el gener passat estava en només 19,4; per tant, ara en té el triple que l’hivern passat. En en cas del Principat, a data d’avui destaca l’estació d’Ordino Arcalís, que acumula 170 centímetres de gruix a les cotes més altes. I a Arinsal, només amb la nevada de dissabte passat ja van acumular més de mig metre de neu nova.
Al riu Noguera Pallaresa, fins a l’embassament de Sant Antoni (Talarn), ara hi ha 129,6 hm³, la xifra més alta de la zona del Segre. Tal com passa a la Valira, es tracta del triple del que hi havia un any enrere, que era de 42. Per tant, en aquests dos indrets és on hi ha hagut l’augment més important.
I a la Noguera Ribagorçana, fins al Pont de Suert, n’hi ha 44,5, un 76,40% més que l’any passat, quan les reserves eren les més baixes dels darrers cinc anys (10,5). De fet, aquesta xifra actual de l’Alta Ribagorça es considera des de la CHE com a molt alta.
Pel que fa a la Garona, fins al punt fronterer amb França, ara disposen d’una reserva de neu de 66,7 hm³, que en aquest cas només suposen un lleuger increment, atès que el gener passat ja estaven en 62,1.