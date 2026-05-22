Alumnes de la Seu mostren la seva creativitat a l’exposició «Petit Mallol 2026»

El teixit educatiu i artístic de la Seu d’Urgell tornen a col·laborar en una nova edició de la mostra ‘Petit Mallol’. A partir d’aquest dissabte, 23 de maig, el vestíbul del centre cultural Les Monges acollirà una exposició col·lectiva que posa en relleu el talent i la imaginació dels estudiants locals. L’exposició neix de la col·laboració entre l’Institut Joan Brudieu i l’Espai Municipal d’Art. Aquesta iniciativa s’inspira en un projecte que es va iniciar fa més de 10 anys amb artistes locals i de fora, el qual se segueix celebrant anualment a finals d’any. Ara, aquesta fórmula s’ha encetat amb els alumnes d’aquestes dos centres durant els mesos de maig a juliol, sent aquest el segon any consecutiu que ambdues entitats s’uneixen per a treballar de manera conjunta.
El repte llançat a l’alumnat del Batxillerat (BTX) artístic ha estat el de transformar un objecte de ferreteria comú -cedit expressament per la històrica Ferreteria Mallol- en una peça d’art única. Si en l’edició anterior es va treballar amb una altra andròmina, enguany l’objecte triat ha estat uns filtres de paper. Els joves estudiants han manipulat aquests elements per a donar-los un aspecte totalment diferent a l’ús original per al qual van ser dissenyats.
El resultat és un diàleg sorprenent entre objectes quotidians i la visió artística contemporània dels joves creadors. La iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de la Seu, refermant el compromís de la ciutat amb la promoció de la cultura, la formació artística i la dinamització dels espais públics a través d’una proposta col·laborativa.
L’exposició restarà oberta durant tot el començament de l’estiu, oferint a veïns i visitants una oportunitat excel·lent per a descobrir el gran potencial de la propera generació d’artistes de la Seu i comarca.
Dades de l’esdeveniment:
· Esdeveniment: Exposició ‘Petit Mallol 2026’
· Lloc: Vestíbul del centre cultural Les Monges (La Seu d’Urgell)
· Dates: Del 23 de maig al 30 de juliol de 2026
· Horari de visita: De dilluns a divendres, de 10:00 h a 21:00 h
· Entrada: Gratuïta