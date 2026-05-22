Acaba amb èxit de participació la segona edició de la Volta a l’Alt Urgell

La II Volta a l’Alt Urgell pels camins del Camina Pirineus ha finalitzat amb una valoració positiva i una resposta excel·lent per part dels participants. En total, 243 persones, una quarantena més que l’any passat, han pres part en la segona edició d’un repte que potencia la xarxa de senders del projecte Camina Pirineus i el patrimoni natural i cultural de la comarca. L’activitat, impulsada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i l’associació Marxa Nòrdica Cadí Pirineus, ha permès completar un recorregut per etapes a través de diversos indrets, amb sortides guiades i una organització pensada per a facilitar la participació i la descoberta del territori. Els trasllats als llocs d’inici i final de cada etapa s’han fet amb autocars, una mesura que ha facilitat la logística del repte i ha contribuït al seu bon desenvolupament.
En l’edició d’aquest any, la Volta a l’Alt Urgell ha recorregut sis etapes per a veure la comarca des de perspectives molt diverses: es va començar a final de febrer amb una ruta entre Altès i Oliana, que va permetre gaudir de les vistes sobre l’embassament de Rialb i la vall de la Ribera Salada; al març es van poder descobrir racons poc concorreguts entre Fígols i Perles, i l’etapa entre Alinyà i Sorribes va posar en valor les capçaleres de les valls d’Alinyà i de la Vansa; a l’abril, el recorregut de Tuixent a la Trava va transcorre per camins històrics que connecten la vall de la Vansa amb l’Urgellet; al maig, la travessa del Ges a Arsèguel va destacar pels paisatges sorprenents i els pobles de pessebre que hi ha als peus del Cadí, i es va posar el punt i final a la Volta amb l’etapa de Bescaran a Arcavell, caminant entre algunes de les muntanyes més altes de la comarca, en un tram ja proper a Andorra.
L’organització destaca la bona acollida de la proposta, que combina activitat física, coneixement del territori i convivència entre participants, sempre amb el suport de guies i persones vinculades al territori, i s’està estudiant la possibilitat de donar-hi continuïtat l’any que ve, amb noves etapes que puguin aprofitar altres camins del Camina Pirineus. La Volta ha estat finançada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb la voluntat de continuar impulsant iniciatives de promoció turística, saludable i sostenible a la comarca, el marc del projecte Camina Pirineus on hi participen els 19 ajuntaments de la comarca.