El cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, han signat aquest dijous un protocol d’acord per construir habitatges públics a preu assequible. D’aquesta manera, en una primera fase l’Executiu construirà un edifici de 44 habitatges de preu assequible i d’ús social en un terreny cedit gratuïtament a través d’aquest acord pel comú d’Andorra la Vella. El projecte també inclou una segona fase per a la construcció posterior d’un segon bloc, adjacent a l’edifici de la primera fase, amb capacitat per a uns 60 habitatges.

Espot ha explicat que la construcció d’aquest bloc de pisos per part del Govern “és una acció més per solucionar la problemàtica al voltant de l’habitatge”. “Facilitar l’accés a l’habitatge és una de les principals prioritats que tenim sobre la taula”, ha afegit. L’edifici s’ubicarà en una parcel·la d’uns 2.822 metres quadrats entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova de la capital.

Així mateix, Espot ha afirmat que l’acord determina que els locals situats a la planta baixa de l’immoble seran cedits a la corporació d’Andorra la Vella per a ús d’interès públic i social. El bloc de la primera fase també inclou una zona d’aparcaments soterrada de 233 places.

El cap de Govern ha posat en relleu que la voluntat de l’Executiu és que la primera fase “es pugui materialitzar com més és aviat millor” i ha assenyalat que la previsió és finalitzar la construcció entre finals del 2022 i inicis del 2023. Amb aquest objectiu, Espot ha avançat que el Govern aprovarà la declaració d’interès nacional del projecte en un termini de tres mesos per poder estar en disposició de començar les obres abans que acabi aquest any.

Pel que fa al cost de lloguer dels pisos, Espot ha assenyalat que el futur Institut Nacional de l’Habitatge serà l’organisme encarregat de crear un índex de preus de referència mitjançant l’anàlisi detallat de dades i, d’aquesta forma, s’establiran les forquilles per considerar la definició de lloguer assequible. De la mateixa manera, el Govern haurà de definir quina part dels pisos es destinen a preu assequible i quins seran socials.

Finalment, el cap de Govern ha agraït “la bona col·laboració i predisposició del comú d’Andorra la Vella” i ha recordat que aquesta no és la primera acció de l’Executiu per resoldre la situació actual del mercat d’habitatge de lloguer. “Vam aprovar una llei de mesures urgents i pròximament estarem en disposició d’entrar a tràmit parlamentari el projecte de llei de l’Institut Nacional de l’Habitatge i del fons público-privat, que tindrà l’objectiu de rehabilitar o construir habitatges”, ha dit Xavier Espot.

De fet, en el seu discurs, el cap de Govern ha posat en relleu que el pressupost del 2020 preveu una partida de 4,2 milions d’euros perquè l’Executiu pugui construir directament habitatges de lloguer.

Per la seva part, Marsol ha volgut que el terreny de la futura construcció està “molt ben ubicat”, ja que es tracta d’una zona “de futur creixement de la parròquia”. “És una zona que es veurà molt millorada amb aquest projecte”, ha afegit.