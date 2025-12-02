El Govern reafirma el seu compromís amb la inclusió i la igualtat en el Dia internacional de les persones amb discapacitat

Amb motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat, que se celebra el 3 de desembre, el Ministeri d’Afers Socials reafirma el seu compromís amb la inclusió, la igualtat i la dignitat de totes les persones. Per aquest motiu, el Ministeri, en col·laboració amb la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), ha organitzat la conferència ‘Si creus en els somnis, ells es crearan’, a càrrec d’Albert Espinosa, reconegut internacionalment per la seva mirada optimista i vitalista sobre la vida, que ha participat en línia per motius de salut.
Aquesta jornada, segons ha indicat durant el discurs inicial la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, convida la ciutadania a reflexionar sobre la força, la determinació i la capacitat de transformació de les persones amb discapacitat, “que ens recorden que la discapacitat no defineix una vida, sinó que forma part de la diversitat que ens enriqueix com a societat”.
Per aquest motiu, el compromís del Govern es tradueix en accions concretes per a garantir els drets, l’autonomia i la plena participació de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida. En aquest sentit, la ministra Trini Marín ha explicat que s’està avançant en la modificació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, per a reforçar-ne els mecanismes de protecció i adaptar-la a les necessitats reals del col·lectiu. Així mateix, ha recordat que “la recent aprovació de la Llei d’accessibilitat universal suposa un pas endavant cap a la igualtat d’oportunitats i l’eliminació progressiva de totes les barreres”.
La commemoració del Dia internacional de les persones amb discapacitat, segons Marín, és una oportunitat per a recordar la importància de garantir l’accés universal a l’educació, el treball, l’oci, l’esport i tots els àmbits de la vida pública.
“Fem una crida a tota la societat a acompanyar les persones amb discapacitat en el camí cap a l’autonomia i la plena participació en la vida social i comunitària. El repte és comú: construir un país més just, accessible i humà, on ningú quedi enrere i on la solidaritat i la resiliència siguin els pilars d’una comunitat que vol créixer sense deixar ningú enrere”, ha conclòs la titular d’Afers Socials.