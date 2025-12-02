La Seu reforça la coordinació amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per a optimitzar la gestió del lloguer social

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit aquest dimarts una sessió de treball interdepartamental centrada en l’estratègia i la gestió de les polítiques d’habitatge social al municipi, amb l’objectiu de millorar l’eficiència en la gestió dels habitatges de lloguer social i la coordinació davant situacions de vulnerabilitat.
La trobada ha reunit representants clau de l’administració local i autonòmica, que ha comptat amb David Freixa, cap de l’Oficina de l’Agència d’Habitatge de Catalunya a Lleida; i Jordi Mas Ortega, director territorial a l’Alt Pirineu i Aran del Departament de Territori i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu, juntament amb l’alcalde Joan Barrera, i regidora de Serveis Socials, Christina Moreno.
Per part de l’Ajuntament urgellenc també hi han participat tècnics i responsables dels departaments de Recaptació, Habitatge, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, Secretaria i Serveis Socials, subratllant l’enfocament transversal de la problemàtica.
Objectius de la sessió
La jornada s’ha centrat en revisar l’estat actual dels expedients relacionats amb el parc de lloguer social de la Generalitat a la Seu; i alhora establir protocols d’actuació i coordinació entre els serveis socials municipals, el departament de recaptació i l’Agència d’Habitatge de Catalunya, especialment en casos de morositat i processos de desnonament, per a garantir l’acompanyament social adequat.
En aquesta reunió també s’han buscat noves vies de col·laboració per a ampliar el parc d’habitatge social i garantir el dret a l’habitatge digne per a tots els urgellencs.
El regidor d’Habitatge, Jordi Mas, manifesta que “la presència del Cap de l’Oficina de l’Agència d’Habitatge de Catalunya a Lleida, a la Seu, ha permès resoldre dubtes directament sobre la gestió i informar de les diferents polítiques d’habitatge de la Generalitat i que alhora l’administració autonòmica conegui de primera mà la realitat local”.