Un vianant resulta ferit en marejar-se i rebre un cop posterior d’un camió a Santa Coloma

Un vianant de 55 anys ha resultat ferit aquest dimarts a la tarda quan s’ha aixecat de la terrassa d’un bar situat a l’altura del número 78 de l’avinguda d’Enclar, a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella, s’ha marejat i s’ha precipitat a la calçada just quan passava, en aquell moment, un camió amb matrícula andorrana.
Segons relata el servei de l’ordre, el vehicle en qüestió li hauria donat un cop que l’hauria fet caure. A causa d’aquest incident, l’home ha estat traslladat a l’hospital. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant dels fets a les 14:40 hores.