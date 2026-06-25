Andorra i Catalunya reforcen la col·laboració per a millorar els respectius sistemes esportius

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada del secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, s’ha reunit aquest dijous al matí amb el conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, així com amb el secretari general de l’Esport i l’Activitat Física, Abel Garcia, el director del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, Ramon Terrassa, i una delegació de la Generalitat. La trobada, celebrada al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), ha servit per a reforçar la cooperació bilateral en l’àmbit esportiu.
Durant la reunió, la ministra Bonell ha traslladat la voluntat del Govern d’Andorra de formalitzar un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya que permeti als esportistes andorrans accedir al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat en condicions equiparables a les dels esportistes de les seleccions catalana i espanyola. Aquest acord hauria de possibilitar que, prèvia coordinació amb les federacions esportives corresponents, els esportistes del país puguin utilitzar els principals serveis del CAR en igualtat de condicions i oportunitats. Igualment, que els esportistes catalans puguin fer ús del CTEO.
En aquest sentit, la ministra Bonell ha explicat que “reprendrem un conveni que es va iniciar el 2020, el treballarem i mirarem de poder avançar i poder tancar aquest conveni amb la Generalitat”. Bonell ha destacat que “el nostre objectiu és garantir que els esportistes andorrans puguin competir i prepararse en les mateixes condicions que els seus homòlegs, amb accés a infraestructures i serveis d’alt nivell que són clau per al seu desenvolupament esportiu”.
Per la seva banda, el conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, ha posat en valor la col·laboració entre ambdues institucions. D’aquesta manera, la cooperació en matèria d’alt rendiment permet reforçar sinergies i construir un espai esportiu compartit que beneficia tant els esportistes com el conjunt del sistema esportiu. Álvarez ha afirmat que “l’alt rendiment és un punt molt important per a la Generalitat” i que precisament, aquest any, la voluntat és canviar el decret d’alt rendiment català, per a millorar aquests serveis, i que, per tant, si prospera l’acord entre el Govern i la Generalitat, els esportistes andorrans podrien beneficiar-se d’aquestes prestacions.
Aquesta proposta s’emmarca en la voluntat de consolidar i ampliar les vies de col·laboració existents, així com d’afavorir el desenvolupament de l’esport d’alt nivell andorrà, garantint un accés més competitiu a instal·lacions de referència i a serveis d’alt rendiment.
En el marc de la jornada, la delegació també ha visitat el Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino, una instal·lació clau per al desenvolupament de joves talents esportius del país. La visita ha permès compartir models de gestió i identificar noves oportunitats de cooperació en matèria de tecnificació i alt rendiment.
La trobada ha posat de manifest la voluntat compartida d’ambdues institucions de continuar aprofundint en la col·laboració esportiva, amb iniciatives que contribueixin a millorar la preparació dels esportistes i a reforçar els vincles entre Andorra i Catalunya.