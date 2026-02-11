Encamp habilitarà una partida de fins a 2 Meur per complementar el paquet de mesures per pal·liar els efectes del tancament de la RN20

El comú d’Encamp habilitarà una partida de fins a 2 milions d’euros per implementar un paquet de mesures, que de forma coordinada amb les mesures anunciades pel Govern, ajudin a pal·liar els efectes del tancament de la RN20 per l’esllavissada.
Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual s’han explicat les mesures aprovades avui per part del Govern, la cònsol major, Laura Mas, hi ha participat per exposar les actuacions previstes pel comú d’Encamp, que s’aprovaran en un proper Consell de Comú extraordinari previst per a la setmana vinent.
La cònsol major ha agraït “la ràpida resposta per part del Govern” davant d’aquesta situació que afecta, principalment, al Pas de la Casa.
La cònsol major ha explicat que, d’una banda, “es bonificarà l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, així com la taxa d’higiene pública” corresponent a les activitats comercials durant el període de tancament, en un percentatge del 50% o del 100%, en funció de si el descens de la facturació oscil·la entre el 25% i el 50% o és superior al 50% respecte el mateix període de l’any anterior.
D’altra banda, també “es preveu una línia d’ajudes directes” en funció de la presentació de l’estat financer mensual que acrediti pèrdues durant el període de tancament de la RN20. La concreció dels imports dependrà de l’evolució de l’afectació als diferents sectors.
Així mateix, també s’ha anunciat que el bus llançadora que connecta el Pas de la Casa amb la població i amb l’estació de tren de l’Hospitalet, amb un total de 12 serveis diaris (anada i tornada), serà gratuït a partir d’ara. Aquesta gratuïtat serà finançada al 50% entre el Govern i el comú d’Encamp.
Divendres tindrà lloc una nova sessió del Consell Econòmic i Social per explicar amb detall les mesures aprovades pel Govern i les que aprovarà el comú d’Encamp la setmana vinent.
Les mesures d’acompanyament seran evolutives i s’adaptaran a la situació que hi hagi en cada moment.
Totes les actuacions previstes pel Govern les podeu consultar en el següent enllaç: https://www.govern.ad/ca/w/el-govern-posa-en-marxa-un-primer-paquet-de-mesures-per-acompanyar-el-teixit-economic-del-pas-de-la-casa-afectat-pel-tall-de-l-rn-20