El Govern modifica el Decret de regulació del Diploma d’Ensenyament Superior

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació del Decret de regulació del Diploma d’Ensenyament Professional (DEP). El text establia el procediment per a l’obtenció del diploma amb els mateixos requeriments i condicions que per a obtenir el diploma de batxillerat professional (BP).

Donat que l’any passat es va reordenar el nivell de formació professional, creant la formació professional inicial i modificant els procediments per a obtenir el títol de batxillerat professional. Ara, amb la finalitat de garantir la coherència entre els diferents nivells de la formació professional en matèria de certificació, es modifiquen els criteris d’obtenció del DEP per a equiparar-lo de nou amb el BP.

A banda, s'aprofita per a establir també la possibilitat per als candidats que no obtenen el diploma d'ensenyament professional de mantenir, en convocatòries posteriors, algunes de les notes obtingudes, d'acord amb els requisits establerts.





Modificació del calendari escolar 2022-2023

El Consell de Ministres en funcions també ha aprovat la modificació del calendari escolar. Els calendaris alternen períodes lectius i de descans en funció dels ritmes biològics dels alumnes, l’organització pedagògica, la realitat socioeconòmica i els dies festius del Principat.

Atès que aquest curs 2022-2023 una de les proves oficials del Batxillerat Internacional tindrà lloc l’1 de maig (un dia festiu), es modifica el calendari escolar i s’afegeix al final del decret el paràgraf següent: “per al curs escolar 2022-2023 s’incorpora la possibilitat d’habilitar dies festius per a realitzar exàmens oficials que depenen d’organismes o entitats oficials”.