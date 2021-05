El govern aprova un projecte per millorar eficiència energètica al Pavelló Poliesportiu

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació per a la selecció d’un professional per a la redacció del projecte i direcció de les obres de millora de l’eficiència energètica i generació fotovoltaica al Pavelló Poliesportiu. El projecte permet definir les característiques tècniques per millorar l’aïllament de la coberta i per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per tal d’aprofitar la incidència solar de la coberta.

El projecte que ara es licita és totalment complementària a les obres que s’estan duent a terme actualment al pavelló el fi de poder fer estalvi del sistema de calefacció actual i futur, embrancat a la xarxa de calor de FEDA.

El plec de bases contempla les condicions administratives, tècniques i econòmiques que regiran el concurs de selecció d’aquest professional. Els interessats tenen temps fins al 3 juny per presentar ofertes. El concurs és de caràcter nacional, amb procediment obert i contractació ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern, concertant una cita.