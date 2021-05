Afeccions de la laringe en els nens

Si el teu fill està sempre ronc i al final del dia pràcticament no pot parlar, li molesta fer-ho o alterna freqüents temporades en les quals està ronc i altres en les quals no ho està, presenta una disfonia. Si aquest és el vostre cas, us interessarà aquest article en el qual expliquem què és la ronquera o disfonia infantil i quines són les causes i tractament.

La disfonia infantil (anomenada afonia o ronquera), sol aparèixer per una alteració temporal de la laringe, com una laringitis viral, o després d’una amigdalectomia on el nen ha fet un sobreesforç vocal. Cada vegada els episodis de disfonia es fan més freqüents fins que arriba a ser la seva veu habitual.

Generalment, la ronquera en nens sol ser progressiva amb temporades en les quals la veu és normal i altres amb la veu disfònica. El nen pot notar molèsties en la gola com a sequedat, coïssor, burxades, etc. El tractament de la ronquera, a més del subministrament de la medicació pertinent, sol consistir en:

• Informació sobre les pautes d’higiene vocal.

• Exercicis de relaxació per a disminuir la tensió muscular excessiva.

• Instaurar pautes respiratòries adequades.

• Treballar la veu millorant el seu to, timbre, intensitat, etc.