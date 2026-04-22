El Govern impulsa el sector del taxi i regula el VTC per a garantir un equilibri adequat entre els diferents models de prestació del servei

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, ha presentat un nou reglament i un nou decret que el Govern ha aprovat aquest dimecres en sessió ordinària de Consell de Ministres, els quals tenen com a objectiu regular el sector del taxi i del Vehicle de Transport amb Conductor (VTC) per a ordenar-lo, potenciar el servei públic que s’ofereix i garantir un equilibri adequat entre els diferents models de prestació del servei. “Avui fem un nou pas per a flexibilitzar les condicions per a exercir de taxista, limitem les autoritzacions de VTC i millorem el servei de cara a l’usuari amb un major control i planificació pública. Avancem cap a un model de mobilitat del taxi a l’altura del país per a oferir un servei 2.0”, ha explicat Forné durant la roda de premsa.
Concretament, el Govern ha aprovat l’actualització del Reglament del servei del taxi i del servei de lloguer de vehicles amb conductor i l’aprovació Decret pel qual es fixa el nombre màxim de targetes de transport del servei del taxi i del servei de lloguer de vehicles amb conductor. Tota la reglamentació i textos associats estan consensuats, tant amb el sector del taxi com amb el sector del VTC.
Pel que fa al reglament, té com a missió millorar la qualitat, l’eficiència i l’accessibilitat del servei, incorporar noves tecnologies, així com nous canals de contractació i processos de digitalització per a millorar el servei a l’usuari. D’aquesta manera, flexibilitza el model actual i permet als taxistes poder tenir dos vehicles inscrits sota una mateixa llicència i que aquests puguin circular durant tot l’any. Fins ara només es permetia la inscripció d’un vehicle i de forma excepcional, en casos aprovats pel Govern, inscriure’n dos. A més, s’elimina la limitació de conductors associats per vehicle, per tal de millorar l’amortització dels vehicles, augmentar la competitivitat i permetre que puguin circular sense aturades del servei. Una altra novetat que incorpora el reglament és l’habilitació per a permetre el traspàs de llicències de forma lliure després de 10 anys d’activitat.
A més, i amb la voluntat d’equiparar la formació entre taxistes i conductors VTC, la nova reglamentació exigeix el mateix nivell de preparació per als conductors de vehicles de transport i taxistes. Per aquest motiu, s’implementa una credencial única de conductor professional que els conductors de VTC hauran d’adquirir i els taxistes que ja exerceixen el rebran de forma automàtica. La finalitat és continuar millorant la qualificació dels conductors i elevar la qualitat del servei prestat, en benefici tant de les persones usuàries com dels professionals del sector.
Així mateix, el nou reglament també estipula les premisses que s’han de seguir per a poder posar publicitat als vehicles de taxi. Per tal d’evitar confusions es prohibeix la incorporació o exhibició de publicitat, marques o distintius propis d’altres sistemes de transport de persones.
Una centraleta única, nova APP de reserves
Un altre dels elements claus que recull el nou reglament és la regulació del funcionament de les centraletes de reserves del taxi urbà. David Forné ha explicat que, gràcies a l’acord assolit amb el sector del taxi en aquest paper actiu del Govern, fa poques setmanes que s’ha posat en marxa la centraleta unificada de reserves que també ha portat la creació d’una nova aplicació per a mòbils, ja disponible avui per a Android i Apple, anomenada Taxi Andorra. “Per fi podem reservar un taxi de forma clara, homogeneïtzada i telemàticament”, ha ressaltat.
El reglament estipula l’obligació d’integració dels titulars de llicència de taxis a una central de reserves per tal d’assegurar una gestió ordenada, eficient i coordinada de la demanda, en coherència amb la naturalesa de servei d’interès general. La centralització de les sol·licituds de servei mitjançant plataformes tecnològiques permet optimitzar l’assignació de vehicles, reduir els temps d’espera, millorar la cobertura territorial i garantir la traçabilitat i qualitat del servei prestat. El nou text regulador també estipula que cal un mínim del 25% del sector del taxi per a poder impulsar una nova central de reserves.
Limitació del nombre de llicències
El reglament també actualitza la definició de VTC als models de transports actuals i en regula l’ús i la captació. En aquest punt, s’estableix la reserva prèvia obligatòria: no es poden captar clients ni iniciar trajectes sense reserva. A més, es prohibeix la captació al carrer, és a dir, que els vehicles no poden estacionar ni circular amb la finalitat de captar clients directament i l’obligació de retornar a la base de l’empresa de forma obligatòria un cop s’hagi acabat el servei, excepte si hi ha una nova reserva registrada.
Finalment, el Govern també ha aprovat el Decret pel qual es fixa el nombre màxim de targetes de transport del servei del taxi i del servei de lloguer de vehicles amb conductor. L’objectiu és garantir un nivell suficient del servei en condicions òptimes per als ciutadans i visitants, assegurant alhora la viabilitat econòmica de les empreses i els professionals del sector. D’aquesta manera, s’estableix per al servei de taxi 1 vehicle per a cada mil unitats de població flotant diària i 0,85 vehicles per a cada mil unitats de població flotant diària per als VTC, garantint un major possible nombre de llicències per als taxistes.