El copríncep Macron visitarà el Lycée i l’Escola andorrana de Santa Coloma durant la visita dels propers 27 i 28 d’abril

El copríncep Emmanuel Macron realitzarà una visita oficial al Principat els propers dilluns 27 i dimarts 28 d’abril, una estada d’alt valor institucional que inclourà actes solemnes, trobades educatives i un acte central obert a tota la ciutadania. La visita s’iniciarà el dilluns, 27 d’abril, amb una primera jornada dedicada principalment a l’activitat institucional. Està previst que el copríncep francès arribi en helicòpter, a les 16 hores, a l’Estadi comunal d’Andorra la Vella, des d’on es traslladarà a Ràdio Andorra, escenari de trobades rellevants a escala política.
En primer lloc, Emmanuel Macron es reunirà amb el cap de Govern, Xavier Espot, per a abordar els reptes més importants del país, i, a continuació, arribarà el copríncep episcopal, i es produirà la trobada entre els dos coprínceps: Josep-Lluís Serrano Pentinat i Emmanuel Macron.
Entre els actes previstos per al dilluns, també destaca una jornada de caràcter històric: per primera vegada, una quinzena d’ambaixadors, recentment acreditats a Andorra, lliuraran les seves cartes credencials simultàniament als dos coprínceps, el copríncep francès i el copríncep episcopal. Aquest acte simbolitza la singularitat institucional del país i reforça el paper dels coprínceps com a caps d’Estat. La jornada es clourà amb una visita a la central hidroelèctrica de FEDA i amb un sopar oficial que oferirà el copríncep Macron a una nodrida representació de la societat andorrana.
El dimarts, 28 d’abril, concentrarà els actes amb més projecció pública i ciutadana. Al matí, el copríncep Emmanuel Macron visitarà el Lycée Comte de Foix i l’Escola andorrana de Santa Coloma, dues institucions educatives representatives dels sistemes d’ensenyament presents al Principat, on mantindrà contactes amb la comunitat educativa i l’alumnat.
Posteriorment, tindran lloc els actes solemnes a la Casa de la Vall, que culminaran amb una sessió del Consell General presidida conjuntament pels dos coprínceps, un fet també de gran rellevància institucional. La sessió inclourà els parlaments oficials en seu parlamentària i els honors corresponents, en un marc de màxima representativitat democràtica.
El moment central de la visita i obert a tota la ciutadania tindrà lloc a les 12.45 hores, a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on el copríncep Emmanuel Macron pronunciarà un discurs públic, acompanyat del cap de Govern, Xavier Espot. L’acte permetrà a la població participar directament en un dels esdeveniments més significatius d’una visita, que es clourà a la tarda amb un acte institucional al Santuari de Nostra Senyora de Meritxell, amb la condecoració de la Creu dels Set Braços als dos coprínceps, abans de la marxa de la comitiva del copríncep Macron.
Amb motiu del desenvolupament de la visita, el servei de Mobilitat recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l’ús del transport públic, especialment al centre d’Andorra la Vella, ja que es poden produir alteracions puntuals de la circulació, talls temporals o restriccions d’estacionament durant els dos dies.
A més, durant els actes previstos per al dilluns a la tarda, quedaran anul·lades les parades d’autobús de l’Estadi comunal, Ràdio Andorra i la central de FEDA. Pel que fa a dimarts al matí, quedaran anul·lades les següents parades de la línia L1: La Quirola, Príncep Benlloch i La Creu Grossa. I, dimarts a la tarda, les parades alterades són la del Comú d’Encamp i la del Rosaleda, que corresponen a les línies L2 i L4. Per a més informació dels horaris i les parades alternatives, es pot consultar a les xarxes socials de Mobilitat. El Govern demana seguir les indicacions dels agents de circulació i consultar la informació actualitzada als canals institucionals.
La visita del copríncep Emmanuel Macron constitueix un esdeveniment de gran transcendència per a la vida institucional del país i reforça els vincles històrics, diplomàtics i democràtics d’Andorra.