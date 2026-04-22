FPNSM: El drac Grilu, protagonista dels nous articles de Sant Jordi d’i&i serveis

L’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), i&i serveis, presenta les últimes novetats en articles promocionals i de regal per a la campanya comercial de Sant Jordi. Enguany, entre els articles que s’estrenen destaca la presència d’un drac anomenat Grilu. Com ja és habitual en els darrers anys, i&i ha presentat els nous articles de Sant Jordi, de la seva marca ilú, elaborats per persones amb discapacitat que treballen en la línia de negoci.
En aquest sentit, l’empresa oferirà tasses amb serigrafies exclusives del drac Grilu, roses de fusta de sobretaula i imantades, pins i punts de llibre amb dissenys nous fets amb cartolina d’alt gramatge. Hi ha altres novetats, com roses fetes amb feltre reciclat i espigues naturals assecades, i caixes de fusta amb pintures amb el dibuix del drac a la tapa.
La directora de l’àrea d’atenció sociolaboral de la Fundació Meritxell, Dolors Martínez, ha explicat que la línia d’articles promocionals “destaquen per la seva qualitat i es poden personalitzar al gust de cada client”. A més, ha remarcat que tots els productes es fan “íntegrament al taller d’i&i, situat a Sant Julià de Lòria, en un entorn laboral protegit i adaptat a les necessitats de cada treballador”.
Els articles de Sant Jordi d’i&i serveis es podran adquirir a través del catàleg del web de la Fundació, o presencialment, aquest dijous, 23 d’abril, en les diferents parades d’i&i serveis, situades a la plaça Laurèdia de Sant Julià, a la plaça del poble d’Andorra la Vella i al costat de l’Hostal Palanques, a la Massana. Els articles també estaran disponibles en el punt de venda solidari del centre comercial de Grup santeloi i a la botiga física d’i&i, a Sant Julià.