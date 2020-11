El Govern i els grups parlamentaris treballen en un nou programa d’ERTO per al primer semestre del 2021

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha comparegut aquest dimecres per exposar quins són els criteris perquè les empreses i els treballadors per compte propi puguin sol·licitar una Suspensió Temporal del Contracte de Treball (STCT) o una Reducció de la Jornada Laboral (RJL) -els també coneguts com a ERTO. Els requisits són els mateixos tant per als qui ho demanin per primera vegada com per als qui ja n’hagin sol·licitat amb anterioritat. En aquest sentit, ha recordat que la Llei preveu que tant les STCT com les RJL puguin aplicar-se fins al desembre, però “s’estudia si la mesura es pot allargar”. En aquest punt, ha explicat que es treballa en una nova llei per establir un nou programa de Suspensió Temporal del Contracte de Treball vàlid per al primer semestre del 2021, que tingui una vigència de l’1 de gener fins al 30 de juny.

Gallardo ha destacat que les empreses que tinguin una davallada del volum de negoci igual o superior al 50% poden sol·licitar adherir-se a la mesura directament. “En el cas que el descens sigui inferior a aquesta xifra, però posi en perill la continuïtat del negoci, podrà demanar-se però s’haurà de justificar”. El titular d’Economia ha exposat que, en aquest cas, cada petició s’estudiarà individualment tenint en compte criteris objectius consensuats amb el Col·legi d’Economistes, com ara “el percentatge de la davallada, el resultat de l’explotació i el volum de facturació”.

El ministre també ha fet balanç de la dotació econòmica que el Govern ha destinat a aquesta mesura prop de 29 milions d’euros. D’aquests, la gran majoria s’ha destinat directament a les prestacions, però n’hi ha 3,3 que han servit per pagar la part patronal de la CASS de les persones assalariades que han deixat de treballar temporalment. Pel que fa a les xifres actuals, Gallardo ha fet públic que hi ha 2.482 persones que s’acullen a aquesta mesura: 1.315 en STCT i 1.167 en RJL.

Paral·lelament, Jordi Gallardo també ha actualitzat les dades referents al segon programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis –coneguts com a crèdits tous–, que continua obert. De moment s’hi ha destinat més de 2,4 milions. Per la seva banda, ha indicat, 23 empreses han sol·licitat acollir-se als ajuts directes per fer front al pagament del lloguer o a la hipoteca dels locals comercials destinats als sectors més afectats per les mesures decretades per fer front a la COVID-19.

Finalment, el ministre de Presidència, Economia i Empresa ha informat que actualment hi ha 926 persones inscrites al Servei d’Ocupació d’Andorra en recerca de feina i 1.119 llocs de treball oferts. Els programes específics de foment del treball relacionats amb la pandèmia han permès que 183 trobin feina: 161 al sector públic i 22 al sector privat.