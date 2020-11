Augmenta lleugerament la taxa de reproducció del coronavirus, fins a situar-se a 1

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha posat en relleu que “els esforços estan centrats a baixar la taxa de reproducció del virus durant els pròxims dies i tenir una incidència cada cop més baixa”. De fet, el responsable de Salut ha informat que la taxa se situa actualment en 1, una mica per sobre que uns dies abans. Alhora, ha insistit que l’objectiu de les mesures també és evitar la pressió sobre el sistema sanitari i evitar-ne la saturació.

Malgrat l’augment de la taxa de reproducció del virus, el titular de Salut ha manifestat que “anem ben encaminats“, i per les diferents dades “sembla” que la tenim la pandèmia “sota control”.

Martínez Benazet ha exposat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 5.437 persones –4.580 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 75. Es registren 4.332 altes. Hi ha 1.030 casos actius: 19 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 8 a l’UCI (7 de les quals requereixen ventilació mecànica). A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre hi ha 4 persones.

El ministre ha recordat que l’stoplab mòbil està operatiu a Santa Coloma des de diumenge i ha fet una crida a la seva població perquè “intentin utilitzar aquesta eina, que ens permet gestionar de forma eficient la crisi sanitària diagnosticant persones asimptomàtiques que podrien estar en la cadena transmissió del virus”. “Encoratjo a tothom de Santa Coloma que utilitzi el dispositiu i es vagin a cribrar”, ha dit. Joan Martínez Benazet ha assenyalat que el telèfon de cita prèvia per demanar hora és el 821955, el mateix número que si es vol demanar hora per fer-se la prova a l’stoplab fix de l’aparcament del Centre Ciutat a Andorra la Vella.

CRIBRATGE COMUNITAT EDUCATIVA

Martínez Benazat s’ha referit al cribratge massiu previst al sistema educatiu per detectar de manera precoç el virus entre els alumnes i personal, emmarcat en els cribratges sectorials de l’estratègia d’hivern. Pel que fa al mètode per cribrar, el ministre ha emfatitzat que “en aquests moments no hi ha res tancat i s’estan treballant els protocols”, tot i que ha remarcat que “sí que serà per afavorir el desenvolupament de les classes amb la màxima normalitat possible”. “En cap cas els procediments perjudicaran els docents”, ha ressaltat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 31 aules estan sota vigilància activa –8 total i 23 parcial– i 23 en vigilància passiva.