Andorra i Costa Rica comparteixen les estratègies per fer front a la crisi sanitària

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha trobat amb el president de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, per tractar l’actualitat econòmica i social d’ambdós països, marcada per l’actual context de crisis sanitària i per compartir el desenvolupament del calendari de la Cimera Iberoamericana. La trobada que ha tingut lloc aquest dilluns s’ha desenvolupat de manera telemàtica.

Espot i Alvarado han compartit les estratègies que els dos països estan duent a terme per combatre la crisi sanitària provocada per la pandèmia del SARS-COV-2, així com les mesures que s’estan aplicant per pal·liar els efectes econòmics i socials derivats d’aquesta crisi. En aquest sentit, el cap de Govern ha explicat al seu homòleg a Costa Rica que l’executiu té la voluntat de testar setmanalment al 40% de la població durant la temporada d’hivern amb l’objectiu de protegir la població resident i d’oferir una destinació segura als nostres visitants.

Durant la reunió, ambdós mandataris han tractat el desenvolupament de les reunions i dels actes associats al calendari de la Cimera Iberoamericana, que té la seva pròxima cita el 27 de novembre, amb la reunió de ministre d’Afers Exteriors que es desenvoluparà telemàticament. Espot i Alvarado han coincidit en la importància de la col·laboració multilateral en l’actual conjuntura, i en la necessitat de compartir estratègies sota el lema “Innovació per al Desenvolupament Sostenible – Objectiu 2030 – Iberoamèrica davant al repte del Coronavirus”.

Xavier Espot ha reiterat la invitació a Carlos Alvarado a participar en les diferents reunions i més concretament a la Cimera de caps d’estat i de Govern, prevista l’abril del 2021, sempre que la situació epidemiològica ho permeti.

Durant la reunió, el cap de Govern ha tingut l’oportunitat de donar el condol i mostrar el suport a les famílies de les víctimes així com al poble de Costa Rica pel pas de la tempesta tropical Eta.