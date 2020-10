El Govern i els cinc grups parlamentaris signen un acord polític per a l’Acord d’associació amb la UE

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb els presidents dels cinc grups parlamentaris representats al Consell General, han signat aquest dilluns al matí l’acord polític per a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea (UE). L’entesa entre l’Executiu i els representats al parlament permet establir el marc general de desenvolupament dels treballs de preparació de les sessions de negociació pendents.

Amb la signatura s’assoleix un dels compromisos que s’havia marcat l’Executiu per aquesta legislatura amb la voluntat d’encaminar, de manera consensuada, la futura entesa amb la UE. Així, “es referma la voluntat de totes les forces polítiques de caminar juntes per reforçar els lligams amb la UE, amb la finalitat d’aconseguir una participació progressiva i estructurada al mercat interior de la Unió, assegurant alhora que aquesta participació es basi en compromisos assumibles per part d’Andorra”, ha ressaltat Espot durant el seu discurs posterior a la signatura.

En aquesta mateixa línia, el cap de Govern ha defensat que l’assoliment d’un Acord d’associació “serà un instrument a disposició dels operadors andorrans per diversificar l’economia del país”. Així mateix ha ressaltat que la futura entesa “ha de ser la base a partir de la qual el nostre país pugui construir els seus elements diferenciadors i de competitivitat, però sempre respectant les seves especificitats”.

En relació a la metodologia de treball s’ha establert que se celebraran reunions posteriors i prèvies a les sessions de negociació, reunions monogràfiques per temàtiques, reunions ampliades als actors econòmics i socials i compareixences davant de la ciutadania o la comissió legislativa d’Exteriors. Així, cada grup parlamentari designarà una persona que farà un seguiment de l’acord polític i la primera reunió de l’acord se celebrarà en un termini màxim de 30 dies després de la signatura.

Així, a la signatura hi ha estat present el president del grup parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, el president del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, el president del grup parlamentari Liberal, Ferran Costa, el president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, i el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi. També ha comptat amb la participació del secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba.