L’stoplab mòbil fa més de 700 proves a Escaldes-Engordany la primera setmana

Balanç positiu de la primera setmana de l’stoplab mòbil a Escaldes-Engordany. Al llarg dels primers set dies ha fet més de 700 proves TMA. Tot i la bona acollida que ha tingut per part dels residents escaldencs, des de la Creu Roja apunten que la xifra ha caigut respecte a les que es van donar a Encamp, on es van fer 1.685 proves.

Degoteig constant de persones que anaven a l’aparcament del Prat Gran per fer-se la prova del coronavirus. És el setè dia que se situa l’stoplab mòbil a Escaldes-Engordany. Fins ara ha fet 755 tests, una xifra molt inferior als 1.685 que es van fer a Encamp. Segons el director de la Creu Roja, Jordi Fernández, aquesta davallada es podria correspondre a la proximitat amb l’stoplab de Prat de la Creu.

Això no obstant, la Creu Roja creu que l’acceptació per part dels usuaris ha estat molt positiva i que el fet de que estigui en unes instal·lacions tancades crida encara més l’atenció de la gent gran, que no ha de passar fred mentre espera el seu torn.

Aquest dilluns hi ha 572 tests programats entre totes les stoplabs del país que, des de l’inici de la pandèmia, sumen més de 18.000 proves fetes.