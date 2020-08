El Govern fa una contribució de 7.500 euros per ajuda humanitària d’emergència a Beirut a la Creu Roja

El Consell de Ministres, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat la contribució en concepte d’ajuda humanitària d’emergència al Comitè Internacional de la Creu Roja a favor de les seves activitats a Beirut en motiu de l’explosió del 4 d’agost del 2020 per un valor de 7.500 euros.

El passat 4 d’agost, una doble explosió al port de la capital libanesa va causar immensos danys humans i materials. El propi Govern libanès mitjançant nota verbal i les organitzacions humanitàries presents actualment a Beirut van sol·licitar ajuda urgent per poder fer front a les necessitats immediates d’atenció a totes les persones afectades per la doble explosió i, en particular, els milers de ferits i de sense sostres.

Aquesta despesa va a càrrec del capítol pressupostari de Cooperació al desenvolupament i altres, que disposa de dotació per fer front a aquesta despesa.

El Govern també ha aprovat l’atorgament d’una subvenció per un import de 7.500€ per al projecte de pressupost reduït “PROCONCA GEN [2020]”, per a l’entitat cívica andorrana Cooperand amb Llatinoamèrica.

El país d’intervenció és Bolívia i es tracta d’una intervenció en l’àmbit de l’educació i protecció d’un grup vulnerable. La subvenció representa el 50.65 % del cost total d’aquest projecte té com a objectiu brindar elements introductoris de la teoria social de les Masculinitats i gènere, a les dues psicòlogues clíniques adscrites al programa de contenció i responsables de la coordinació i gestió de tots els seminaris impartits, tant als joves, com als docents i a l’associació de pares de família del barri Plan 3000.

El Govern atorga 148 mil euros en 4 projectes de cooperació internacional a entitats cíviques andorranes

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, l’atorgament de les subvencions a les entitat andorranes en el marc de la presentació de projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament en base a la convocatòria pública del 27 de maig del 2020, després de l’aprovació del Pla rector de la cooperació internacional al desenvolupament sostenible 2020.

Aquest any s’ha aprovat l’atorgament d’un import de 148.763,63 euros en benefici de 4 projectes presentats per 4 entitats andorranes (Mans Unides; Fundació Aigua de Coco; Fundació IBO-Àfrica; Cooperand amb Llatinoamèrica).

Els projectes contemplen l’equipament i utillatge quirúrgic per a l’edifici d’hospitalització d’un centre mèdic al Camerun que durà a terme Mans Unides; la continuïtat als projectes educatius de la Fundació Aigua de Coco a Madagascar; el projecte de la Fundació IBO de fonts de finançament per a projectes empresarials duts a terme per dones a Moçambic i finalment la continuïtat del projecte d’Educació i protecció d’infants a Llatinoamerica que realitza Cooperand.

El detall dels projectes és el següent:

Entitat: Mans Unides

Nom del projecte: Equipament i utillatge quirúrgic per a l’edifici d’hospitalització del Centre Médical Catholique de Nkolondom

País d’intervenció: Camerun (grup prioritari 1 del Pla rector)

Sector d’intervenció: Salut, grup vulnerable (mares i nadons)

Import atorgat: 28.736,63 € ( 70% del cost total del projecte)

Breu resum del projecte i de l’avaluació:

L’adquisició de l’equipament i utillatge per als quals es sol·licita permetrà completar la nova sala de quiròfan, construïda els primers mesos del 2020. Inicialment, la sala s’utilitzarà principalment per a completar el servei que s’ofereix a la Maternitat del Centre, podent realitzar cesàries (previstes o identificades en el moment del part) així com altres petites intervencions obstètriques o ginecològiques.

S’ha valorat positivament la llarga presència sobre el terreny de la contra-part local, i la seva implicació en el projecte. En el mateix sentit, s’ha valorat molt positivament el fet que sigui la contra-part qui contractarà i assegurarà els salaris del personal mèdic local necessari per el bon funcionament del quiròfan. El fet que el personal mèdic sigui local és un molt bon punt per la sostenibilitat i l’acceptació del projecte.

Entitat. Fundació Aigua de Coco

Nom del projecte: Donar continuïtat als projectes educatius de la Fundació Aigua de Coco a Madagascar, reforçant i promocionant l’alimentació, la higiene i la sensibilització per prevenir l’augment dels contagis per Covid-19 dels nostres beneficiaris i de les seves famílies

País d’intervenció: Madagascar (grup prioritari 1 del Pla rector)

Sector d’intervenció: Salut i educació

Import atorgat: 40.000,00 € (36,75 % del total del projecte)

Breu resum del projecte i de l’avaluació:

L’objectiu d’aquest projecte és continuar ajudant als beneficiaris dels projectes que l’ONG Bel Avenir, contra-part de Aigua de Coco al terreny, porta desenvolupant des de l’any 2005, malgrat la pandèmia de la COVID-19. Continuant a respectar els tres eixos prioritaris, social, educació i mediambiental, el projecte té tres objectius principals; la distribució de kits d’higiene que ajudaran a evitar els contagis del COVID-19; la distribució d’ajudes alimentaries, amb aliments de base; i la realització i la distribució de quadernets escolars.

S’ha valorat molt positivament la gran transversalitat del projecte, però també, que oferirà llocs de treball, ja que els kits de material d’higiene comportaran mascaretes fabricades per persones de la comunitat. En aquest sentit un dels objectius del projecte és de subministrar 300 lots de 200 mascaretes, és a dir, 60.000 mascaretes durant 12 mesos.

També s’ha valorat molt positivament la gran actualitat del projecte i la seva gran importància en garantir que els resultats assolits en tants anys de presència sobre el terreny no es vegin afectats per la pandèmia.

Entitat: Fundació IBO-Àfrica

Nom del projecte: “Emprende Ibo Mulher”

País d’intervenció: Moçambic (grup prioritari 1 del Pla rector)

Sector d’intervenció: Grups vulnerables: Dones

Import atorgat: 40.002,00 € (39,5 % del total del projecte)

Breu resum del projecte i de l’avaluació:

L’objectiu principal d’aquest projecte és garantir la igualtat de gènere mitjançant l’apoderament econòmic de la dona. Per poder assolir aquest objectiu, el projecte proposa crear fonts de renda fiables mitjançant la creació de negocis associatius i contractes de treball, a partir de 3 eixos principals. El primer consistirà en la formació i la identificació de dones vulnerables i oportunitats de negoci partint de les necessitats de l’illa. Un cop identificats el negocis es finançaran a canvi de treball comunitari: una part del guany haurà de ser estalviat per invertir en microcrèdits que serviran pel finançament d’altres negocis. Finalment, un cop els negocis creats, el Centre de Negocis d’Ibo, que reagruparà el coordinador de Fundació Ibo, el responsable de negocis de la Fundació, el responsable de consultoria local, el representant de les dones emprenedores de l’illa i el representant d’activitats econòmiques del districte d’Ibo, els controlarà i en farà el seguiment.

S’ha tingut en compte la gran implicació de les autoritats locals tot al llarg del projecte. La presència d’aquestes autoritats garanteix la perfecte adequació del projecte i la seva sostenibilitat en el temps.

Entitat. Cooperand amb Llatinoamèrica

Nom del projecte: PROCONCA 18-24 FIII 20 – Contenció nens en risc d’exclusió – Fase III [2020]

País d’intervenció: Bolívia (grup prioritari 1 del Pla rector)

Sector d’intervenció: Educació i protecció dels grups vulnerables: infants

Import atorgat: 40.000,00 € (31% del total del projecte)

Breu resum del projecte i de l’avaluació:

Aquest projecte és la fase 3 d’un projecte plurianual que té per objectiu la prevenció i la integració social dels infants del carrer a Santa Cruz, Bolívia. La zona on es desenvolupa, Plan 3000, és un barri amb una gran problemàtica d’infants en risc d’exclusió social i molts infants d’aquest barri acaben als carrers. La Fase 0, finançada al març 2018 va consistir en l’adequació d’un espai dins del centre del Proyecto Don Bosco amb ordinadors i material lúdic per poder realitzar-hi tallers, tant per infants com per als pares. La fase 1, presentada a la convocatòria 2018, va permetre finançar un microbús per què un equip de tècnics es desplaci cada nit i per un espai de 3 hores, per la ciutat accedint als punts principals d’aglomeració dels nens del carrer i donar una primera atenció sanitària i un mínim suport nutricional. S’anima als infants a venir a les llars pont per participar a tallers i fer-los entrar en una llar de manera més definitiva. La fase 2, finançada a la convocatòria del 2019, va implementar 6 espais diferenciats i va formar els educadors i animadors per poder dur a terme tallers educatius per als infants del carrer i dels centres.

El projecte d’aquest any pot esser dividit en dues parts; la primera es centrarà en tot un seguit de seminaris i/o tallers per als nens i les famílies de la zona que acudeixen als centres de l’ONG. Aquestes activitats es centraran en temàtiques tan variades com, suport escolar, motivació, sexualitat, higiene, maternitat infantil, violència de gènere; aquestes estaran impartides per persones amb una llarga experiència en la temàtica i sobre el terreny. La segona part del projecte, es centrarà en suport per als infants de risc; per un espai de dues hores un equip de l’entitat es desplaçarà pel barri per donar als nens del carrer una primera atenció sanitària i un mínim suport nutricional. Aquestes accions seran molt bàsiques i d’urgència ja que l’objectiu d’aquestes accions és animar-los a visitar el centre de l’ONG.

El projecte plurianual és viable i coherent i s’ha pogut formular desprès d’anys de presència sobre el terreny i tractant la problemàtica d’infants del carrer. L’entitat andorrana és una de les més actives del país i realitza ella mateixa totes les fases del projecte (identificació, formulació, execució i avaluació), sempre de la mà d’una contrapart amb gran experiència i en col·laboració amb les autoritats. També es valora positivament la formació de l’entitat als seus voluntaris d’Andorra, malgrat la pandèmia de COVID-19. En aquest sentit, enguany, malgrat la formació els voluntaris no podran desplaçar-se a Bolívia.