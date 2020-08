Adjudicada la concessió de la gossera i gatera oficials a GOS-SOS i LAIKA

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’adjudicació definitiva de la concessió de la gossera i gatera oficials que es troben ubicades a la Borda Vidal, Sant Julià de Lòria. El concurs públic nacional ha atorgat la gestió de la gossera a l’associació protectora dels animals GOS-SOS, i la gestió de la gatera a l’associació protectora dels animals LAIKA.

Amb l’adjudicació dels serveis públics a les associacions és compleixen els objectius que perseguia el concurs públic com ara afavorir perquè les entitats protectores tinguin un rol més destacat en relació al foment de les adopcions i la tinença responsable d’animals de companyia. La voluntat és poder desenvolupar un model de gestió més integral en el qual també es faci especial èmfasi en la difusió del dret a la protecció dels animals d’acord amb la normativa vigent i els principis i valors propis de les societats més avançades pels quals s’ha de regir el benestar animal.

A més, l’adjudicació també permet anar un pas més enllà respecte als tràmits iniciats el 2016 i donar continuïtat al conveni i reglament de funcionament que es va signar l’any passat per a la gestió de la gossera. El traspàs del servei també permet reorganitzar el departament d’Agricultura i fer-lo més àgil i optimitzat.

Tal com es desprèn de l’adjudicació, l’associació GOS-SOS rebrà una contraprestació econòmica màxima anual de 39.500 euros en concepte de despeses fixes i variables. A més, també s’ha aprovat una tarifa de forfait per estada diària de cada animal que cursi ingrés a la gossera oficial d’un import de 3,50 euros.

En el cas de la gatera, s’estableix un import màxim anual de 13.280 euros en concepte de despeses fixes i variables així com una tarifa de forfait per estada diària de cada animal que cursi ingrés a la gatera oficial d’un import de 0,34 euros.

La gossera i gatera oficials es van concebre per a poder-hi acollir els animals errants o que són abandonats a la via pública, així com els que poden ser-hi cedits pels seus propietaris quan aquests no se’n poden continuar fent càrrec per causes justificades. També està obert per aquells animals que hi poden haver de sojornar en el marc d’actuacions diverses que es puguin emprendre des dels òrgans administratius i judicials de l’Estat.