Joan Vinyes en solitari, en el Circuit de la Comunitat Valenciana

Després de superar amb èxit les últimes cites del certamen espanyol de Ral·lis d’asfalt (CERA), al volant del Suzuki Swift R4lly S, Joan Vinyes canviarà de manera radical tant de mecànica com d’escenari. El dissabte (dia 29) prendrà els comandaments del Porsche GT3 per a disputar en la pista del traçat valencià la segona cita del calendari del CER 2020.

En aquesta ocasió Jaume Font no compartirà volant amb Vinyes. El company habitual en el CER i en GT Open Cup, no es desplaçarà a València, per tant el pilot andorrà disputarà totes les sèries previstes en el programa de competició en solitari. És a dir, Vinyes disputarà les sèries d’entrenaments, tant la de lliures (50’), com les dues oficials (20’ cadascuna).

També en les dues carreres programades, a 48’ + 1 volta cadascuna, Joan no baixarà en cap moment del Porsche amb dorsal 105. Aquesta vegada, les parades en el pit-lane a meitat de les carreres, per al canvi de pilot, es faran com marca el reglament però, sense canvi de protagonista en l’habitacle de l’esmentat Porsche.

Vinyes en forma per afrontar un repte molt exigent físicament

La intensa jornada de Vinyes en el circuit situat a Xest (València), s’iniciarà el dissabte (dia 29) a les 10.10 hores i té prevista la seva finalització a les 18.15 hores, és a dir un interval de 10 hores en el qual es desenvoluparà tot el meeting. Vinyes no té dubtes: “Malgrat la calor que, amb tota seguretat, haurem de suportar i que són unes 10 hores de tensió, estic convençut que puc competir al millor nivell en cadascuna de les sortides a pista. Intentarem aprofitar al màxim, amb dutxes incloses, els moments de descans entre mànega i mànega”.

Joan té, a favor seu, conèixer molt bé l’escenari del meeting: “És cert que en la pista de València hem competit moltes vegades però, mai amb el Porsche. Al llarg dels entrenaments lliures l’objectiu serà trobar els millors reglatges per a ser competitius al màxim, quan arribi el moment de la veritat”.

Si no hi ha canvis d’última hora, Joan Vinyes (Porsche GT3 – Baporo Motosport) iniciarà, a les 15.30 hores del dissabte (dia 29), la primera carrera del CER 2020 a València. Dues hores després de finalitzar aquesta cursa inicial, tornarà a sortir al pit-lane per a situar-se a la graella de sortida i iniciar la prova que tancarà la seva participació en el Circuit de la Comunitat Valenciana – Ricardo Tormo.