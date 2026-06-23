El Govern emet l’informe preceptiu sobre l’estudi de capacitat de càrrega màxima d’Escaldes

El Govern ha emès l’informe preceptiu relatiu a l’estudi de capacitat de càrrega màxima parroquial d’Escaldes-Engordany, darrera parròquia que havia tramès l’estudi a l’Executiu. Amb aquest darrer informe, el Govern completa l’emissió dels informes preceptius i vinculants sobre els estudis de capacitat de càrrega màxima parroquials donant continuïtat als informes emesos per a la resta de parròquies a principis del mes de juny.
Els informes del Govern, que tenen caràcter previ a l’aprovació definitiva dels estudis de capacitat de càrrega per part dels comuns, analitzen la capacitat real dels serveis i les infraestructures per a absorbir el creixement demogràfic previst per cada parròquia a un horitzó de 10 anys.
Aquesta actuació s’emmarca en el desplegament de la Llei 32/2022 per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, que reforça la necessitat d’integrar criteris objectius de capacitat i sostenibilitat en els instruments de planificació urbanística. D’aquesta manera, es consolida una nova manera de planificar el futur del país: basada en criteris objectius, en l’anàlisi rigorosa de les capacitats existents i en la necessitat d’alinear el creixement amb els límits reals del territori.
Els estudis tenen en compte, de manera global, els principals sistemes que sostenen el dia a dia del país, com són l’abastament d’aigua potable, el sanejament de les aigües residuals, la distribució d’energia, la gestió de residus, la mobilitat, la gestió de terres i pedres, així com altres equipaments, que determinen la qualitat de vida de la ciutadania.
Amb l’emissió d’aquests informes preceptius i vinculants, el Govern fa un pas decisiu en la consolidació d’un model de creixement sostenible del país amb l’objectiu d’assegurar la coherència global del model territorial i la seva adequació als principis de sostenibilitat i d’interès general. El Govern referma així el seu compromís amb un model de desenvolupament responsable, equilibrat i sostenible, que integri totes les dimensions —ambientals, socials i econòmiques— i permeti anticipar els reptes futurs amb garanties.