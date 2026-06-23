28 famílies ja es beneficien del programa que facilita la compra del primer habitatge

El Consell de Ministres ha aprovat sis nous avals en el marc del programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent. Amb aquesta decisió, el Govern continua reforçant aquesta línia d’actuació destinada a facilitar l’accés a la propietat a les llars del país. Els nous avals s’afegeixen a les operacions ja autoritzades anteriorment i permetran a sis noves famílies accedir al finançament necessari per a adquirir el seu primer habitatge, amb el suport públic que garanteix una part del crèdit hipotecari. Aquest mecanisme contribueix a millorar la capacitat d’endeutament de les llars i a fer viables operacions que, sense aquest suport, serien més difícils d’assumir.
Des de la posada en marxa del programa, s’han presentat 37 sol·licituds, de les quals 28 han estat aprovades fins al moment, mentre que 3 han estat desistides per les persones sol·licitants i 5 es troben encara en procés de valoració. Aquesta xifra evidencia tant la demanda existent com la utilitat d’aquest instrument per a facilitar l’accés a l’habitatge en règim de propietat.
Pel que fa al perfil de les sol·licituds, la major part corresponen a parelles o unitats familiars, i també hi ha un volum significatiu de persones soles que opten al programa. En conjunt, es tracta majoritàriament de llars amb ingressos mitjans, amb un valor de compra dels habitatges situat principalment entre els 300.000 i els 500.000 euros, i amb un preu mitjà de les operacions aprovades que supera els 400.000 euros.
El programa d’accés al primer habitatge de propietat forma part de l’estratègia global del Govern en matèria d’habitatge, que combina mesures per a facilitar la compra amb altres iniciatives orientades a incrementar el parc de lloguer assequible i garantir una oferta més àmplia i accessible.
Amb l’aprovació d’aquests sis nous avals, el Govern manté el seu compromís de continuar desplegant mesures estructurals per a donar resposta a una de les principals preocupacions de la ciutadania, tot afavorint l’accés a un habitatge digne i adequat a les necessitats de la població.