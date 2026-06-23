UNICEF Andorra manté la recaptació i reforça la seva governança durant el 2025

El Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF va celebrar dilluns la seva Assemblea General Ordinària de socis, una trobada en què es van presentar els resultats de l’exercici 2025, es va aprovar el pressupost i el pla de treball per al 2026 i es van validar diverses mesures destinades a reforçar la governança de l’organització. Durant el 2025, UNICEF Andorra va recaptar 442.676 €, un 1% més que l’any anterior, consolidant la seva capacitat de captació de fons gràcies al reforç de diverses línies estratègiques de captació.
En l’àmbit empresarial, el Comitè ha reforçat la seva xarxa de col·laboradors gràcies al creixement de diversos convenis i a la incorporació de noves aliances mitjançant el programa Empreses Amigues d’UNICEF.
Durant la sessió també es van examinar i aprovar els comptes anuals auditats corresponents a l’exercici 2025. El Comitè va registrar uns ingressos totals de 471.645 € i va destinar 219.930 € al finançament de programes d’UNICEF sobre el terreny. Aquesta contribució va permetre donar suport a projectes internacionals a Madagascar, Afganistan i Somàlia, així com a la resposta d’emergència a Gaza.
Els socis van aprovar igualment el pressupost i el pla de treball per al 2026, alineats amb el Joint Strategic Plan acordat amb UNICEF, amb l’objectiu de continuar reforçant la captació de fons, la sensibilització sobre els drets dels infants i l’impacte dels programes finançats pel Comitè.
L’Assemblea va servir també per a fer un pas endavant en l’enfortiment institucional de l’organització. En aquest sentit, es van aprovar diversos documents i polítiques internes relacionats amb la governança, la transparència, la gestió de riscos, la comunicació institucional i la gestió dels conflictes d’interès, en línia amb les bones pràctiques promogudes per UNICEF a escala internacional.
Dàmaris Castellanos, directora executiva del Comitè Andorrà per UNICEF, ha destacat que: «els resultats del 2025 reflecteixen la confiança de la societat andorrana en la missió d’UNICEF i la consolidació de les principals línies de captació impulsades pel Comitè. Alhora, continuem avançant per a reforçar la governança, la transparència i la sostenibilitat de l’organització, amb l’objectiu de generar un impacte cada vegada més gran en la vida dels infants».