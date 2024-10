El Govern avança en el parc públic d’habitatges de lloguer a preu assequible

Els dos edificis ubicats al Coll d’Ordino ja tenen els treballs adjudicats (SFGA)

El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimecres al concurs perquè es puguin adjudicar els treballs de construcció i adequació de dos edificis de pisos que conformaran el parc públic de lloguer assequible. En concret, avui el Govern ha aprovat la licitació dels de dos edificis contigus, situats al coll d’Ordino: un de lloguer i un de compra.

Els treballs en un dels edificis d’Ordino (bloc A) consistiran a modificar-ne l’ús: actualment està configurat com un hotel i s’ha de reformar perquè passi a oferir 25 habitatges. El projecte del bloc B, que actualment només està acabat exteriorment (no disposa de cap distribució interior), contempla la construcció de 23 habitatges. En els dos casos, la licitació es farà mitjançant concurs nacional i un termini d’execució de 12 mesos.

A banda de l’adequació d’aquests dos edificis d’Ordino, i tal com publica avui dimecres el BOPA, s’ha fet un altre pas endavant per a avançar en la construcció de l’edifici d’habitatges de lloguer a preu assequible situat a l’avinguda del Pessebre, número 60, a Escaldes-Engordany. Es tracta de la iniciativa conjunta del Govern i del Comú escaldenc, que al març de 2023 van signar un conveni de col·laboració mitjançant el qual l’Executiu es compromet a fer realitat l’edificació en una parcel·la de 791,78 metres quadrats cedida gratuïtament per la corporació.

El projecte constructiu, encomanat i aprovat pel Comú, preveu que l’edifici tingui una capacitat de 34 pisos. Tal com s’estableix a l’acord, el Comú es fa càrrec del cost de l’excavació de la parcel·la on s’ubicarà l’immoble, així com de la construcció de l’aparcament de l’edifici i de la planta baixa. Uns espais que quedaran a disposició parroquial. La resta de la construcció, és a dir l’aixecament de sis plantes residencials just sobre l’estructura de base del Comú, l’assumeix el Govern.

Ara, els arquitectes redactors han finalitzat la part del projecte constructiu per al bastiment de les sis plantes, a càrrec del Govern. Per això, l’Executiu ha aprovat la licitació de la primera de les dues fases de les obres governamentals.

El futur edifici de l’avinguda del Pessebre, que es preveu que estigui enllestit el 2026, se sumarà a la resta d’immobles que aniran nodrint el parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible, que es preveu que en un termini de tres anys pugui comptar amb més de 400 pisos. Una peça més en l’estratègia polièdrica que el Govern està duent a terme per a donar resposta a la problemàtica de l’habitatge i que en troba altres puntals en mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer fins el 2027 o el Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge.