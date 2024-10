El protector d’esquena serà obligatori per als infants durant l’esquí escolar a partir d’aquest curs

Joves participant al programa d’Esquí Escolar. Foto: Èric Rossell

Amb la finalitat d’incrementar els elements de seguretat per a evitar accidents greus a les pistes d’esquí i habituar els alumnes en la utilització d’aquests, s’incorpora el protector d’esquena homologat –popularment conegut com a tortuga– com a equipament obligatori per a tots els infants durant l’esquí escolar. Així ho reflecteix la modificació del Reglament d’esquí escolar, aprovada aquest dimecres pel Consell de Ministres.

Així mateix, el Govern inclou l’ús d’aquest element protector com a aconsellable per a la resta d’agents implicats en l’esquí escolar. Aquesta norma s’afegeix a l’obligatorietat vigent des de fa uns anys de l’ús del casc homologat, segons la normativa europea, en totes les activitats d’esquí alpí, o disciplines associades programades pel Servei d’Esquí Escolar per a alumnes, docents, acompanyants, coordinadors i monitors.

Vist aquest canvi en el reglament d’esquí escolar, el servei de lloguer de material d’esquí de temporada subvencionat per l’Executiu inclourà, a partir d’enguany, el protector d’esquena homologat, tant en la modalitat d’arrendament per temporada com per dia.