El Govern aprova l’emissió de monedes d’euro andorranes per al 2026 per un valor de 6.039.160 euros

El Govern ha aprovat l’emissió de monedes d’euro d’Andorra corresponent a l’any 2026, amb un valor total de 6.039.160 euros, en el marc de l’Acord monetari signat amb la Unió Europea el 2011, que habilita Andorra a emetre moneda pròpia en euros des de 2014. L’encunyació de les monedes s’ha adjudicat a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda d’Espanya, seguint el sistema d’alternança establert amb la Monnaie de Paris.
A banda de les 7.959.000 unitats destinades a la circulació, aquest any s’encunyaran dues monedes commemoratives de 2 euros (es produiran 60.000 unitats de cadascun dels motius commemoratius). També s’hi afegiran les 7.000 unitats de presentacions que inclouen els vuit valors facials.
Per a fer front als treballs d’encunyació i presentació, el Govern ha aprovat una despesa total d’1.194.851 euros, adjudicada a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre i a l’empresa LADA snc di Maniglio Paolo & C, encarregada de la confecció de les presentacions i estoigs de les monedes.