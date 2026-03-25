Constituïda la comissió per a la modificació de la LGOTU

El síndic general, Carles Ensenyat, ha constituït, aquest dimecres a la tarda, la Comissió de legislatura de caràcter legislatiu per tal d’elaborar una proposició de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre de 2000. Aquesta és la primera vegada en la història que es crea una comissió de legislatura de caràcter legislatiu segons recull l’article 48 del Reglament del Consell General.
La proposta de creació d’aquesta comissió la van presentar els presidents dels grups Parlamentaris Demòcrata, de Concòrdia, Socialdemòcrata i Ciutadans Compromesos, donant compliment al dictamen de la Comissió d’Estudi per a analitzar les accions i mesures tècniques de l’ordenació del territori i urbanisme a implementar per a assegurar un creixement urbanístic sostenible que contempla que “el present dictamen derivi en una proposició de llei de modificació de la LGOTU”.
La nova comissió s’ha marcat com a objecte “elaborar, amb la mateixa voluntat d’objectivitat i consens que va imperar durant els treballs de la Comissió d’estudi, una proposició de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre de 2000, prenent com a base les conclusions recollides en el dictamen de la Comissió d’estudi”. Aquesta proposició de llei s’hauria d’elaborar “amb suficient antelació perquè aquesta pugui ser tramitada durant aquesta legislatura”, segons detalla en l’acord de creació de la comissió que va ser aprovat pel Consell General en la sessió del 19 de març de 2026.
La presidència ha recaigut en el conseller general del Grup Parlamentari de Concòrdia, Jordi Casadevall, i la vicepresidència, en la consellera del Grup Parlamentari Demòcrata, Gemma Riba. Els membres de la comissió s’han escollit, de forma preferent, entre els integrants de la Comissió legislativa de política territorial, urbanisme i medi ambient, seguint la mateixa estructura.