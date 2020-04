Riva defensa el compromís amb el teixit cultural en la conferència virtual de ministres de la UNESCO

La ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, ha participat aquest dimecres en la conferència virtual de Ministres de Cultura de la UNESCO. La trobada que s’ha dut a terme de forma virtual a causa de la situació sanitària actual arreu del món i ha aplegat més de 140 ministres d’arreu. La trobada ha servit per compartir les propostes per al sector cultural per fer front a la situació actual.

En la seva ponència, Riva ha volgut mostrar el suport amb la cultura del país: “volem mantenir el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible, conscients que la sostenibilitat és ara, més que mai, inajornable.” Així, la titular de Cultura i Esports ha fet un recull als seus homòlegs de les múltiples accions que ha posat en marxa el Govern en l’àmbit econòmic i social per contrarestar els efectes de la pandèmia. Riva ha destacat que s’han desenvolupat mesures fiscals que afecten de manera directa o indirecta al col·lectiu d’artistes i autònoms del país, ha parlat de la reducció de lloguers o carències en les hipoteques així com els crèdits tous per a les empreses.

Fruit de la situació generada per la COVID-19, Riva ha apuntat que el Ministeri ja treballa per adaptar els projectes i prioritzar aquells que siguin “transversals” i amb major repercussió social, cultural i econòmica, sense oblidar els sectors culturals, amb menys presència al país. En aquesta línia, la ministra ha argumentat que s’ha mantingut la dotació completa per a les subvencions culturals que ja s’havia previst abans de la situació actual.

La situació generada per la COVID-19 ha obligat a canviar els hàbits socials i de consum de la ciutadania i en aquest marc Riva ha ressaltat que s’ha “d’aprendre de l’eclosió creativa, innovadora i solidària, que els nostres artistes i creadors ens estan fent viure durant el confinament. Des de casa, estem redescobrint la capacitat creativa de la nostra ciutadania”.

Així ha volgut agrair la feina de tots els artistes durant l’actual emergència sanitària: “escriptors, actors, músics, intèrprets, creadors audiovisuals, cineastes, ballarins, artistes, entre d’altres, s’han colat a les nostres cases, i volem que es quedin”.

Finalment, la ministra de Cultura i Esports també ha recordat la iniciativa que s’ha posat en marxa des de la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana ‘Sortim als balcons’ on es poden compartir idees i reflexions per pensar l’Andorra que volem.