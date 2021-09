El Govern aprova la creació del mercat nacional de carboni per impulsar i promoure projectes sostenibles

Amb la voluntat d’estimular projectes sostenibles, respectuosos amb el medi ambient i en favor de la transició energètica el Govern ha aprovat la creació del marcat nacional de compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. La implementació d’aquest sistema és una nova eina per seguir fent passos decidits cap a l’objectiu de neutralitat del carboni el 2050, implementant el full de ruta establert a la Llei d’impuls de transició energètica i canvi climàtic (Litecc) i l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic 2020-2050.

“La creació del nou mercat permet connectar projectes de sostenibilitat i possibles inversors, ampliar la corresponsabilitat entre tota la ciutadania davant del repte més important que tenim actualment com és el canvi climàtic”, ha assegurat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, durant la roda de premsa de presentació. “Esdevé un mitjà d’impuls d’iniciatives i projectes innovadors en el camp de la mitigació de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle”, ha reiterat.

El director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, ha explicat que el reglament aprovat desenvolupa amb rigor, coherència i transparència els mecanismes de compensacions d’emissions. La finalitat és articular la creació d’un programa de compensació d’emissions per assolir “un desenvolupament sostenible que compatibilitzi el creixement del benestar econòmic i social amb la protecció del nostre medi ambient”.

Pel que fa al funcionament, Miquel ha exemplificat que funciona com un mercat virtual d’oferta i demanda on tothom que vulgui podrà tenir accés, tant per presentar projectes a finançar com per comprar crèdits de carboni generats amb la implementació de projectes que estalviïn CO₂ en la seva implementació. El mercat és voluntari i accessible per a tots els públics, ciutadania en general i empreses.

La implantació del sistema és clau a l’hora de donar suport a les organitzacions, les entitats o les empreses, en el marc de la responsabilitat social, corporativa o empresarial, atès que facilita la compensació de la petjada de carboni i l’adopció de polítiques de lluita contra el canvi climàtic en el seu funcionament. Així mateix, l’articulació d’un sistema de compensació d’emissions a escala nacional ha de servir, a més per fomentar i coordinar activitats disperses relacionades amb el medi ambient dutes a terme per institucions i empreses.

Control i vigilància de la comercialització

Carles Miquel ha emfatitzat que el mercat nacional permet impulsar mecanismes per coordinar els diferents actors facilitant la canalització voluntària de fons cap a projectes que tinguin com a fonament la mitigació del canvi climàtic. Per assegurar que les transaccions són fidedignes, el reglament estableix un marc d’absoluta transparència i integritat, fomentant així la transició cap a una economia baixa en carboni.

Per aquest motiu, l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic serà l’encarregada de crear d’un estàndard de carboni que demostri la integritat ambiental dels crèdits de carboni generats pels diversos projectes i també impulsa un sistema de registre de crèdits que clarifiqui la propietat dels crèdits i la seva traçabilitat. Així mateix, s’estableix un preu mínim de 30,00 euros per tona equivalent de CO₂ que presumiblement s’estalvia amb la implementació del projecte.

Quins projectes hi tenen cabuda?

Podran accedir al mercat tots aquells projectes que segueixin alguna de les línies següents:

a) Eficiència energètica i implantació d’energies renovables.

b) Mobilitat i transport urbà.

c) Agricultura, silvicultura, gestió forestal i gestió ramadera.

d) Economia circular.

e) Qualsevol altre àmbit relacionat amb la protecció dels ecosistemes o la lluita contra el canvi climàtic.

A més, el projecte ha de desenvolupar-se dins del territori andorrà; desenvolupar-se en l’àmbit del canvi climàtic i en la línia de l’Estratègia energètica nacional. Finalment, i en l’àmbit de la digitalització de l’administració, des del Ministeri es treballa per desenvolupar una plataforma web que digitalitza els processos, els automatitza i integra el conjunt d’actors del mercat en un mateix entorn amb l’objectiu donar un enfocament global i integrador al mercat.