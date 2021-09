Aprovat el nou abonament ‘Bus Jove’, amb viatges il·limitats per a joves entre 12 i 20 anys

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han presentat aquest dimarts el nou abonament Bus Jove. El Govern va aprovar, en la darrera sessió de Consell de Ministres, el reglament de l’abonament del bus jove i l’edicte pel qual es publiquen les tarifes. El Bus Jove és una reformulació del Bus Lliure en un nou abonament per al jovent, que engloba les edats de 12 a 20 anys, estiguin o no escolaritzats, amb viatges il·limitats arreu del país per un preu anual de 215,76 euros. Es podrà sol·licitar a partir del dilluns 4 d’octubre.

Tal com ha destacat Pallarés, des de l’Executiu es considera que la mobilitat és un factor clau en el desenvolupament de les persones. Tant és així que l’aposta per un model de mobilitat sostenible, prioritzant el transport públic respecte del transport privat, constitueix un dels pilars estratègics de la legislatura.

Així doncs, en una aposta per garantir un transport públic assequible i accessible per al col·lectiu jove i per la mobilitat sostenible, el Govern obre i amplia notablement el concepte de Bus Lliure a tots els joves residents permanentment a Andorra. Si el Bus Lliure només era per a adolescents i joves escolaritzats en centres públics d’ensenyament secundari i postobligatori de 12 a 18 anys, el Bus Jove serà per a joves de 12 a 20 anys estiguin o no escolaritzats, tant en centres públics com privats del país.

Vilarrubla ha posat en relleu que el Bus Lliure i el Bus Jove conviuran fins a finals del curs 2021-2022. Després únicament hi haurà el Bus Jove. Les famílies poden seguir sol·licitant la beca per al transport escolar en el cas del Bus Jove i es continuarà tramitant a través del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

Les línies que cobreix l’abonament Bus Jove comprenen els recorreguts, els horaris i les parades oficials de transport públic nacional de les empreses adjudicatàries de tot el Principat d’Andorra, excepte les línies de transport parroquial.

Pel que fa als preus, es mantenen les mateixes tarifes que en el Bus Lliure, si bé s’ofereix la possibilitat d’adquirir un abonament anual per 215,76 euros, així com un abonament semestral (107,88 euros) i un trimestral (53,94 euros).

Sobre la tramitació de l’abonament, la sol·licitud s’haurà de formalitzar amb caràcter general, per la via a través de les pàgines web de Govern (www.joventut.ad, www.aferssocials.ad, www.tramits.ad, www.mobilitat.ad, www.transports.ad i www.bus.ad). En cas que la persona beneficiària sigui menor d’edat, la sol·licitud l’han de formalitzar els progenitors o els tutors. En tot cas, la persona sol·licitant s’ha d’identificar amb el seu número d’usuari del certificat digital o amb el MIL (mòdul d’identificació en línia). El procediment és àgil i intuïtiu i està optimitzat per als diferents dispositius mòbils.