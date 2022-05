El Govern aprova els reglaments del Centre de Resolució de Conflictes Empresarials de la Cambra de Comerç

El Govern ha aprovat el Reglament del servei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis anomenat Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE). Una de les atribucions de la Cambra és, precisament, dotar-se d’eines efectives i adients per a la resolució de conflictes per tal d’evitar que les diferències sorgides s’hagin de resoldre per la via judicial.

Així, el text estipula que la tasca del CRCE serà assessorar dels diferents procediments de resolució alternativa de conflictes existents, gestionar i tramitar els procediments que se sol·licitin, designar una persona imparcial entre els professionals inscrits, proposar un espai adequat per a les reunions i efectuar les notificacions escaients, entre altres.

El Reglament també estipula les formes d’iniciar cada procediment de resolució de conflictes, com s’escull la tercera persona imparcial, qui forma part de la Comissió Tècnica, el règim econòmic de gestió, el sistema de garantia de qualitat i el règim disciplinari.

D’aquest Reglament general del servei de resolució de conflictes empresarials, en pengen tres més que també s’han aprovat durant la sessió de Consell de Ministres d’aquest dimecres i que fan referència concreta a tres diferents tipus de resolució de conflictes: la conciliació, a la mediació i al peritatge extrajudicial.

En el cas de mediació, es tracta d’un sistema alternatiu de resolució de conflictes i controvèrsies en què dues o més parts intenten voluntàriament i per elles mateixes aconseguir un acord amb la intervenció d’una tercera persona imparcial. La conciliació és similar, amb l’única diferència que la persona imparcial pot fer propostes de solució. Finalment, el peritatge extrajudicial o fact finding és el procediment en què les parts acorden sotmetre les seves diferències de caràcter tècnic a l’opinió qualificada d’un expert o pèrit, malgrat que la decisió de l’expert o el pèrit no és vinculant excepte si les parts ho pacten expressament.

Acord d’entesa entre el Govern i la Cambra sobre les funcions consultives

El Govern també ha signat un acord d’entesa amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis per donar compliment a les funcions consultives de la Cambra. L’acord d’entesa té per objectiu regular l’àmbit de col·laboració de les parts, amb la finalitat d’establir les línies de treball conjuntes per donar compliment a les funcions consultives que emanen de la Llei de la Cambra.

D’aquesta manera, alguns dels compromisos contrets són que el Govern informarà la Cambra sobre tot projecte de normativa de l’administració pública que incideixi en el sector comercial, industrial o de serveis, i li presentarà aquests projectes; la Cambra donarà compte, prèviament al Govern, dels informes i les propostes d’iniciatives legislatives en matèries relacionades amb les activitats que representa la Cambra; ambdues parts cooperaran en el desenvolupament dels projectes esmentats en la mesura en què disposin dels recursos tècnics i financers necessaris; i el Govern podrà delegar a la Cambra tasques d’organització, coordinació i representació dels estudis corresponents per desenvolupar els projectes esmentats.

L’acord ha estat signat pel cap de Govern, Xavier Espot, i pel president de la Cambra, Josep Maria Mas.