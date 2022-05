Debut i triomf de Joan Vinyes en la Porsche Carrera Cup Benelux a Spa

Espectacular debut de Joan Vinyes en la Porsche Carrera Cup Benelux (categoria AM). Al volant del Porsche 911 GT3 Cup-Baporo Motorsport, va aconseguir el millor crono en l’entrenament oficial, va fregar el podi en la primera carrera (una sortida regular i una penalització per track–limits van evitar el desitjat podi), per acabar la seva presència en el traçat de Stavelot amb un brillant triomf en una segona carrera que va dominar des del moment en què el semàfor es va posar en verd.

Arribada a Spa- Francorchamps amb molts dubtes i impactat per l’escenari

El pilot de Suzuki Ibèrica i el seu equip van arribar a l’escenari belga, sense haver tingut l’opció de fer un test d’un vehicle que havien rebut 10 dies abans i, per tant, amb tot el treball per fer, tant de posada a punt com de decoració, etc.

A aquestes circumstàncies cal afegir que durant la jornada del dimecres, en un acte mediàtic, més de setanta Porsche 911 GT3 Cup 2022 (els de les copes de França, Alemanya i Benelux) van ocupar la baixada prèvia a le Raidillon de l’Eau Rouge, per prendre les imatges de promoció. Vinyes va comentar sobre aquest tema: “La imatge ha estat impactant!”.

Entrenaments lliures: Un primer contacte amb sensacions molt positives

Amb molts dubtes, però amb el convenciment de poder superar el repte, Vinyes es va llançar a la pista de Spa amb el primer objectiu de treballar en les prestacions per deixar-lo en les millors condicions, per al moment en què el crono comenci a definir posicions de manera oficial.

En aquests primers 40′, d’assajos lliures, Joan, a part de començar a conèixer les reaccions de la seva nova mecànica, per al crono en 2’25”471, temps que li va situar en la primera posició entre els vehicles AM. Per començar excel·lent resultat.

En la segona tanda, també de 40′, no va millorar el seu temps, en aquest cas 2’26”369 va ser el seu millor registre, i dos dels seus rivals van aconseguir superar-lo. El pilot andorrà ens comentava el motiu d’aquesta manera: “Aquesta mànega l’hem fet amb rodes usades mentre que la majoria dels nostres rivals han optat per estrenar rodes. Crec que la meva elecció ha estat correcta, hem continuat agafant ritme i el temps ha estat l’esperat. Supercontent de moment. El Porsche, perfecte”.

Entrenaments oficials: El millor crono entre els AM , per 6 mil·lèsimes!

Va arribar el moment de la veritat i Vinyes va mantenir el nivell molt alt, a pesar que no el va tenir fàcil. En la primera part d’aquests oficials els “tracks limits“, és a dir passar amb les quatre rodes del Porsche per fora de la pista, van ser decisius. Les seves millors voltes van ser cancel·lades pel motiu exposat.

En la part final d’aquests 35‘, les coses van millorar, El millor crono del #Porsche13 va ser de 2’23”720, mentre que el seu segon millor registre va ser 2’28”888, en tots dos casos van liderar les classificacions dels AM.

Molt renyida va ser la lluita per aconseguir el millor crono de la categoria, cal destacar que, el pilot belga Stijn Lowette va quedar a tan sols 6 mil·lèsimes de Vinyes.

Una vegada completades les graelles de sortida, Joan ens comentava: “Després de tenir el millor i també el segon millor crono, sortirem al capdavant dels AM però enmig de les respectives graelles. Cal esmentar que tenim als PRO i alguns PROAM per davant i això sempre és una posició com a mínim incòmoda”.

Classificacions

Millor volta: 1. Joan VInyes, 2’23”720, 2. Sitjn Lowette, 2’23”726, 3. Philip Wils, 2’23”887, 4. Sebastien Lajoux, 2’23”988, 5. Willem Meulders, 2’25”427.

Millor 2a, volta: 1. Joan VInyes, 2’23”888, 2. Philip Wils, 2’24”505, 3. Sitjn Lowette, 2’24”552, 4. Sebastien Lajoux, 2’24”583, 5. Willem Meulders, 2’25”617.

Carrera 1: Marcada per una sortida amb problemes de canvi

En aquesta primera carrera del Trofeu Benelux de la marca de Stuttgart, Joan no va tenir un inici favorable, així ho explicava: “Crec que vaig fer el protocol de sortida de manera correcta, però en el moment decisiu va saltar la primera velocitat i els rivals em van començar a superar.”

Malgrat aquesta incidència inicial, Vinyes no va llançar la tovallola i va mantenir una espectacular lluitar amb un grup de cinc rivals. En aquest atac constant no va poder evitar diversos “tracks–limits“ (més de quatre) la consegüent penalització li va costar una posició en el podi.

Classificació

Carrera 1. 1. Sebastien Lajoux, 34’40”818, 2. Philip Wils, a 1″599, 3. Luc Vandeerfesten, 7″955, 4. Joan VInyes, 94″408, 5. Willem Meulders, 9″548.

Carrera 2: Excel·lent triomf!

En aquesta segona carrera el pilot de Suzuki Ibèrica va sortir amb la lliçó ben apresa i va protagonitzar una gran sortida que el va portar a ser el líder dels AM. La situació la va mantenir sense grans dificultats, sobretot durant els primers 20′. Els PRO eren inaccessibles i per darrere les distàncies s’ampliaven. Els PROAM i els AM, no van aconseguir reduir diferències. A falta 10′ per al final, un incident en la pista va provocar la sortida del “Safety Car” (SC). Els Porsche es van agrupar i quan el SC va deixar la pista, els equips només van tenir opció a disputar tres voltes en les quals Vinyes, va mantenir la seva condició de líder dels AM.

Una vegada finalitzada la cerimònia de lliurament de trofeus Vinyes ens feia aquest comentari: “No hi ha cap dubte, la meva satisfacció és enorme. A Spa hem viscut l’inici d’una experiència nova i el resultat ha superat les perspectives més optimistes. Si mirem una mica cap endarrere, fa un mes no teníem el cotxe que volíem, en concret el Porsche 911 GT3 Cup. En aquests moments hem disputat el primer meeting, hem treballat, en la mesura del possible, en la mecànica i hem aconseguit el primer triomf en un escenari dels denominats mítics en l’automobilisme mundial. Hem d’estar molt satisfets”.

Classificació

Carrera 2. 1. Joan VInyes, 34’44”035, 2. Sitjn Lowette, 9″139, 3. Sebastien Lajoux, 11″663, 4. Willem Meulders, 26″197, 5. Lucas van Eijndhoven,39″675.

El segon míting de la Porsche Carrera Club Benelux 2022, es disputarà en els dies 10 i 12 de juny en el circuit de Zolder (Bèlgica). Jaume Font se situarà al volant del Porsche 911 GT3 Cup-Baporo Motorsport.